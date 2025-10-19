Anuncian nueva vía que le pondrá fin a los trancones en la autopista sur

Una buena noticia llega para quienes diariamente deben enfrentarse al tráfico y los trancones en la Autopista Sur. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio luz verde a la construcción de una nueva vía que busca poner fin a los constantes trancones entre Bogotá y Soacha.

La obra del puente Tibanica-Ciudad Verde, que hace parte del proyecto de Conexión Vial y Espacio Público sobre la quebrada Tibanica, promete convertirse en la solución a años de congestión en una de las zonas más transitadas del país.

La inversión supera los 100 mil millones de pesos y se desarrolla a la altura de la Avenida Ciudad de Cali. Beneficiará principalmente a los habitantes de Ciudad Verde, una de las zonas con mayor densidad poblacional de Soacha. El objetivo es ofrecer una alternativa real para los conductores que dependen de la Autopista Sur o de la vía Bosa. Con esta nueva conexión se habilitarán varias rutas de entrada y salida, lo que permitirá descongestionar el tránsito y mejorar los tiempos de desplazamiento.



Nuevo puente en Soacha mejorará la movilidad en la Autopista Sur

De acuerdo con la Agencia Regional de Movilidad, el puente Tibanica tendrá una longitud de 87 metros y abarcará un área de intervención superior a 38.000 metros cuadrados. Más allá de su extensión, su importancia radica en los tres corredores estratégicos que conectará: la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Circunvalar del Sur y la Avenida Terreros.

Estas vías serán la base de un nuevo eje vial que facilitará la movilidad hacia el suroccidente de la capital e integrará a Soacha, por el sector de Ciudad Verde, con el sistema TransMilenio.



El director del IDU, Orlando Molano, explicó que el puente contará con cuatro carriles: algunos mixtos y otros exclusivos para TransMilenio. También incluirá una ciclorruta que conectará el costado occidental con la Avenida Ciudad de Cali, lo que permitirá integrar diferentes modos de transporte y beneficiar a conductores, peatones y ciclistas. “Esta obra no solo busca mejorar la movilidad, sino también ofrecer espacios seguros y sostenibles para todos los ciudadanos”, señaló Molano.

Más de un millón de personas se beneficiarán con el puente Tibanica

Además de aliviar los trancones, el proyecto contempla zonas peatonales y una moderna infraestructura para bicicletas, lo que facilitará desplazamientos más seguros y sostenibles. Según el IDU, al menos 1,5 millones de personas se verán beneficiadas, especialmente quienes se movilizan entre Soacha y Bogotá.

La importancia de la obra será aún mayor durante los fines de semana y puentes festivos, cuando el flujo vehicular hacia destinos como Melgar y Girardot aumenta significativamente. Con el puente Tibanica, el tránsito por la Autopista Sur podría reducirse de manera considerable, mejorando no solo la movilidad local, sino también la salida de la capital hacia el centro y suroccidente del país.

El proyecto se integra además a los planes de expansión de TransMilenio en Soacha, fortaleciendo la conexión del sistema de transporte público entre ambos municipios y consolidando un corredor más eficiente y moderno para los usuarios.