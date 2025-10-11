Fuerte congestión en la vía al Llano por puente festivo: autoridades piden paciencia

Se presenta una gran congestión en la vía al Llano. TransMilenio advirtió que, debido a cierres intermitentes en el corredor, se activaron desvíos en el sector Alfonso López para las rutas TransMiZonal. Así mismo, el Invías informó que se está implementando el reversible y el control de tránsito tipo semáforo.

Se estima que en sentido Bogotá–Villavicencio transiten aproximadamente 400 vehículos, y en sentido Villavicencio–Bogotá, unos 100 automotores. “Cumpliendo lo aprobado en el Comité de Seguimiento del PMT del viernes 10 de octubre, se implementa manejo de tránsito en modo semáforo con el objetivo de evacuar en ambos sentidos y equilibrar las colas”, se lee en el comunicado.

Cabe recordar que el Ministerio de Transporte activó un plan de movilidad que empezó a regir el viernes a las 3:00 p.m. y que busca mitigar el impacto de los cierres ocasionados por el derrumbe en el kilómetro 18, ocurrido el pasado 7 de septiembre.

Las autoridades viales pidieron a los viajeros respetar las indicaciones de la Policía, mantener la calma y tener paciencia, ya que el alto flujo vehicular podría generar represamientos y algunas complicaciones en la vía.