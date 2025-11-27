Ojo con los trancones: este viernes habrá cierres por conciertos en Bogotá

Nuevamente, Bogotá será epicentro de entretenimiento en la noche de este viernes, 28 de noviembre. El Movistar Arena y el estadio El Campín vuelven a coincidir con concierto en simultaneo; por un lado, estará Yandel y en el otro la británica Dua Lipa, por lo tanto, se esperan más de 60.000 personas en el sector.

Ante esta situación, autoridades anunciaron medidas de movilidad en la zona para ayudar con el tráfico y evitar inconvenientes para todas las personas que se movilicen hacia y luego de los conciertos en la localidad de Teusaquillo.

“Para que estas medidas sean efectivas, hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Recordamos a los conductores que deben acatar el llamado del personal en vía, no estacionar en lugares prohibidos y, preferiblemente, hacer uso del transporte público para asistir a eventos masivos”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Movilidad en Bogotá Foto: SecMovilidad

Estos son los cierres viales por conciertos en Bogotá

Transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57.

Calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la Av. NQS.

Calle 57A, entre la Av. NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna norte.

Gestión de tráfico en: diagonal 61C, entre la carrera 28 y calle 57ª.

Habrá rutas de TransMilenio especiales por los conciertos

Por otro lado, TransMilenio anunció rutas especiales para las personas que salgan de los conciertos en las estaciones del Movistar Arena y El Campín, las cuales operarán de la siguiente manera:



Estación Campín- UAN Vagón 1: Portal Norte y Portal Américas.

Portal Norte y Portal Américas. Estación Campín- UAN Vagón 2: Portal Suba y Portal Eldorado.

Portal Suba y Portal Eldorado. Estación Movistar Arena Vagón 1: Portal Usme y Portal 20 de julio.

Portal Usme y Portal 20 de julio. Estación Movistar Arena Vagón 2: Portal 80 y Portal Sur.

Las autoridades recomiendan a todas las personas que vayan a alguno de los dos eventos a revisar los canales oficiales por si ocurre cualquier novedad en el transcurso de la jornada o cambio en los venues.

