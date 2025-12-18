Bus varado tiene colapsado TransMilenio: la razón del trancón en la NQS

Un bus de TransMilenio con fallas técnicas bloqueó el carril exclusivo en la avenida NQS con calle 53, provocando retrasos críticos en el sentido norte - sur durante la hora pico de este jueves.

La emergencia operativa, reportada oficialmente a las 6:29 p. m., obligó a la empresa a suspender temporalmente el servicio en la estación Universidad Nacional. Debido a que el vehículo afectado impide el paso normal de la flota, los buses articulados están realizando maniobras de contraflujo para intentar evacuar a los miles de usuarios que se desplazan hacia el sur de Bogotá.

De acuerdo con el reporte de TransMilenio, la "novedad técnica" en el articulado generó una afectación directa en la operación de la troncal NQS, una de las vías arterias más congestionadas de la capital. Equipos de asistencia técnica de la entidad ya se desplazan al punto para retirar el bus varado y restablecer la movilidad en el carril segregado.

Por el momento, se recomienda a los ciudadanos que transitan por este corredor buscar alternativas de transporte o rutas zonales del SITP, ya que la estación Universidad Nacional permanecerá cerrada hasta que se logre despejar la vía y se garantice la seguridad de los pasajeros en las plataformas.