Ciudadanos se ilusionan con la nueva troncal de TransMilenio: irá hasta el río Bogotá

TransMilenio vuelve a ilusionar a los bogotanos con un proyecto que promete transformar la movilidad en el occidente de la ciudad. La troncal de la calle 13, una obra que durante años enfrentó retrasos y tropiezos, finalmente seguirá adelante tras asegurarse la financiación necesaria para su construcción. El anuncio reactiva una de las apuestas más ambiciosas del transporte público en Bogotá en la última década.

Se trata de una intervención estratégica que conectará el occidente con el centro de la ciudad y que, además, llegará hasta el límite de la capital con el río Bogotá. La obra, planeada inicialmente durante la administración de Claudia López y retomada por el alcalde Carlos Fernando Galán, apunta no solo a mejorar el transporte público, sino también a renovar el espacio público y transformar la dinámica urbana de este importante corredor vial.



La troncal de la Calle 13, un proyecto que revive tras varios intentos

El camino para sacar adelante la troncal no ha sido sencillo. El proyecto fue declarado desierto en tres oportunidades por la falta de oferentes, lo que puso en duda su viabilidad. Sin embargo, en octubre pasado tuvo un nuevo impulso cuando el alcalde Galán anunció la apertura de un proceso de licitación para los tramos 3, 4, 5 y 6.

De acuerdo con el mandatario, la nueva calle 13 marcará un punto de quiebre para Bogotá. Según explicó Galán, este corredor cambiará la manera en que la ciudad se relaciona con la entrada de carga, el transporte público y el espacio urbano, consolidándose como una vía estratégica para la movilidad y el desarrollo económico.

Uno de los avances clave fue asegurar los recursos para la obra. Gracias a un convenio entre la Nación y el Distrito, firmado en agosto de 2022, ambas partes se comprometieron a realizar aportes anuales hasta 2034. No obstante, como el objetivo es entregar la troncal en 2030, el Distrito gestionó un crédito por 670.000 millones de pesos para garantizar el arranque de las obras.



El préstamo fue otorgado por Davivienda y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), con un desembolso de 335.000 millones de pesos por cada entidad. El crédito tiene un plazo de nueve años, incluidos dos años de gracia, y permitirá avanzar en la construcción sin depender únicamente de los recursos futuros.

Nueva calle 13 con Av. Américas Foto: Alcaldía de Bogotá

Qué tendrá la nueva troncal de TransMilenio en la Calle 13

La nueva troncal tendrá una longitud aproximada de 11,4 kilómetros, desde Puente Aranda hasta el río Bogotá, e incluirá una intervención urbana de gran escala que contempla:



Ocho carriles para tráfico mixto.

13 estaciones sencillas y una estación cabecera.

22,9 kilómetros de ciclorruta.

Más de 510.000 metros cuadrados de espacio público, de los cuales cerca de 200.000 serán zonas verdes.

20 puentes peatonales y 10 puentes vehiculares nuevos, incluida una megaestructura de tres niveles en Puente Aranda.

Además, la incorporación de flota con tecnologías limpias permitirá reducir cerca de 33.908 toneladas de CO₂ al año, aportando a los objetivos ambientales de la ciudad.

