Inspeccionarán la Cancillería por la parranda vallenata en la que participó Carlos Ramón González

La Procuraduría General de la Nación decretó una serie de pruebas por los videos donde se ve al prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, en una fiesta en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, Nicaragua, una de ellas tiene que ver con la inspección disciplinaria que harán los delegados de la Procuraduría a la Cancillería para obtener información sobre la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese evento.

En ese sentido, el Ministerio Público también busca establecer si la Cancillería tuvo conocimiento previo de la asistencia de Carlos Ramón González al evento en Managua, adicionalmente la Procuraduría ordenó a la Embajada de Colombia en Nicaragua informar si tuvo participación en la organización o desarrollo del evento “La Noche Vallenata”, y para que remita documentación relacionada con contratos, pagos, recursos invertidos y demás actuaciones vinculadas a su realización.

Sede Cancillería Foto: Cancillería

Los vídeos en donde se ve a Carlos Ramón González de fiesta mientras que en su contra pesa una circular roja de Interpol por su vinculación al escándalo de corrupción al interior de la UNGRD han generado una enorme polémica que derivó en estas investigaciones disciplinarias.

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Foto: UNGRD y Alianza Verde

El ente de control, ya había ordenado la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en aquella fiesta que se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre.



Principalmente, la Procuraduría busca establecer las razones por las cuales el exdirector estuvo presente, sin que los servidores públicos de la Cancillería y de la embajada avisaran a las autoridades competentes.