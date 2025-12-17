En vivo
Inspeccionarán la Cancillería por la parranda vallenata en la que participó Carlos Ramón González

Inspeccionarán la Cancillería por la parranda vallenata en la que participó Carlos Ramón González

La Procuraduría ordenó la práctica de varias pruebas por la polémica suscitada tras la fiesta en Managa, Nicaragua, en donde se ve al prófugo exdirector del Dapre en una fiesta, Carlos Ramón González.

Carlos Ramón González de fiesta Nicaragua
Carlos Ramón González de fiesta Nicaragua
Foto: Presidencia y captura de video
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

