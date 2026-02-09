Emergencias, protestas y seguridad: 9 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 9 de febrero de 2026:



Distintos sectores políticos exigen la renuncia de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol tras su imputación de cargos.

La ola invernal mantiene en emergencia a más de 160.000 personas, especialmente en Córdoba .

EPM respondió a Gustavo Petro: es falso que Hidroituango no tenga relación con la emergencia en Córdoba.

Cierres en la vía al Llano por protestas de habitantes de Cáqueza que exigen mejoras en la vía antigua.

Trabajadores de Migración Colombia anuncian plan tortuga "Operación Reglamento" en aeropuertos internacionales.

Policía confirma asesinato de uno de sus agentes por francotirador del ELN en el Catatumbo.

Escuche el programa completo aquí: