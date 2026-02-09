Emergencias, protestas y seguridad: 9 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 9 de febrero de 2026:
- Distintos sectores políticos exigen la renuncia de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol tras su imputación de cargos.
- La ola invernal mantiene en emergencia a más de 160.000 personas, especialmente en Córdoba.
- EPM respondió a Gustavo Petro: es falso que Hidroituango no tenga relación con la emergencia en Córdoba.
- Cierres en la vía al Llano por protestas de habitantes de Cáqueza que exigen mejoras en la vía antigua.
- Trabajadores de Migración Colombia anuncian plan tortuga "Operación Reglamento" en aeropuertos internacionales.
- Policía confirma asesinato de uno de sus agentes por francotirador del ELN en el Catatumbo.
Escuche el programa completo aquí: