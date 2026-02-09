En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fenalco reporta pérdidas en comercio por más de $432.000 millones tras inundaciones en Córdoba

Fenalco reporta pérdidas en comercio por más de $432.000 millones tras inundaciones en Córdoba

Desde la Federación Nacional de Comerciantes hicieron un llamado urgente a las autoridades tras la grave crisis humanitaria y afectaciones en el sector agrícola y ganadero que dejaron las fuerte lluvias en la región.

Armada despliega apoyo en Córdoba por inundaciones en el Caribe: construyen barreras de contención
Armada despliega apoyo en Córdoba por inundaciones en el Caribe: construyen barreras de contención
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad