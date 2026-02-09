Fenalco reporta pérdidas en comercio por más de $432.000 millones tras inundaciones en Córdoba

Las lluvias atípicas que golpean al departamento de Córdoba han desatado una de las emergencias más graves de los últimos años, con pérdidas millonarias en el sector agrícola y ganadero, miles de damnificados y un impacto económico y social que, según Fenalco, supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

De acuerdo con el más reciente balance del gremio, las afectaciones en el campo ya superan los 432.000 millones de pesos, tras la pérdida total de cultivos fundamentales como el maíz, arroz, plátano, yuca y ñame. Fenalco advirtió que estos daños son irrecuperables, pues no se trata solo de cosechas perdidas, sino de un impacto que retrasará por meses la recuperación productiva del departamento.

“Esto realmente es muy preocupante porque no podemos recuperar esos cultivos, sino que tenemos que volver a preparar la tierra y a sembrarlos. Así que este impacto que va a llegar de todas maneras a la economía es irrecuperable”, señaló Luis Martínez, director de Fenalco Córdoba.

Equipo humano brindando ayudas a familias damnificadas en Córdoba. Suministrada.

El gremio aseguró que la emergencia también ha golpeado con fuerza al sector ganadero. El último reporte señala la muerte de más de 1.200 animales, pero el panorama es aún más preocupante: 263.000 cabezas de ganado bovino y bufalino permanecen en riesgo por las inundaciones. Las pérdidas en este sector ascienden a 22.000 millones de pesos, afectando no solo a los productores, sino a toda la cadena de abastecimiento, ya que las condiciones actuales impiden el sacrificio y la comercialización de carne, con impacto directo en los mercados locales, regionales y nacionales, así como en el empleo.



En medio de este panorama crítico, según el censo más reciente de la Alcaldía de Montería, más de 20.000 personas se encuentran afectadas, cifra que cambia constantemente debido a que, aunque las lluvias han cesado, el nivel del río desciende lentamente y amplias zonas del departamento continúan bajo el agua. Muchas de estas familias permanecen en albergues temporales, cuyo retorno podría tardar entre dos y tres meses, tiempo necesario para que las tierras se recuperen y se restablezcan las condiciones mínimas de habitabilidad.

Armada despliega apoyo en Córdoba por inundaciones en el Caribe: construyen barreras de contención

Además, advirtió que la emergencia está entrando en una fase aún más delicada, pues podría convertirse en un problema de salud pública, debido a la aparición de enfermedades asociadas a la humedad, la proliferación de mosquitos y las precarias condiciones sanitarias a las que se deberían enfrentar en los sitios temporales.

El impacto económico se extiende también al comercio. El gremio estima que, como consecuencia directa de esta catástrofe, ya se han perdido 6.400 empleos, una cifra que refleja la dimensión real del golpe para miles de familias que hoy no solo lo han perdido todo, sino también su sustento.

“En el departamento de Córdoba somos la despensa de alimentos de muchos lugares de Colombia y hoy estamos realmente urgidos de que el país y las empresas nacionales tomen y abracen a Córdoba y sus necesidades. En este momento estamos necesitando con muchísima urgencia ropa interior femenina, masculina y de niños”, añadió el director de Fenalco Córdoba.

El gremio hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Aunque reconocen la presencia de entidades nacionales en el territorio, advirtieron que las ayudas recibidas hasta el momento resultan insuficientes frente a las dimensiones reales del desastre, recientemente cuantificadas en un estudio técnico elaborado por su laboratorio económico.