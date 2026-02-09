ICBF refuerza atención en Córdoba con unidades móviles y cerca de 60 toneladas de ayuda alimentaria

En medio de la emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó una estrategia de atención reforzada para acompañar a las comunidades afectadas. La entidad desplegó 14 Unidades Móviles en nueve municipios, integradas por equipos de psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas que brindan atención directa, apoyo emocional y orientación a las familias. Este operativo se complementa con el uso de 18 vehículos institucionales para facilitar la llegada de la ayuda a las zonas priorizadas.

Como parte de la respuesta en seguridad alimentaria, el ICBF dispuso 136.800 unidades de Bienestarina líquida y cerca de 1,3 toneladas de Bienestarina en polvo, con el objetivo de fortalecer la nutrición de niños, niñas y sus cuidadores.

#ActúaConBienestar | Con más de 12 unidades móviles y equipos de apoyo, el #BienestarFamiliar continúa acompañando a las familias afectadas en Córdoba, priorizando la protección y el cuidado de niñas, niños y adolescentes. pic.twitter.com/OQyvVTsDwD — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) February 7, 2026

Además, la entidad ha garantizado la entrega de cerca de 40 toneladas de alimentos en 23 municipios priorizados y programó el envío de más de 19 toneladas adicionales al municipio de Tierralta.

Con estas acciones, el respaldo nutricional alcanza cerca de 60 toneladas de ayuda, en una intervención sostenida que busca proteger a la niñez y apoyar a las familias en medio de la contingencia. El ICBF señaló que mantendrá la presencia institucional en el territorio para asegurar la continuidad de la atención integral durante la emergencia.