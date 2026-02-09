En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 120 mil damnificados por inundaciones en Córdoba, confirma el gobernador Erasmo Zuleta

Más de 120 mil damnificados por inundaciones en Córdoba, confirma el gobernador Erasmo Zuleta

Según el mandatario, las lluvias torrenciales han impactado a 24 de los 30 municipios del departamento, afectando a más de 45,000 familias y sumando un total de más de 120.000 personas damnificadas.

