Más de 120 mil damnificados por inundaciones en Córdoba, confirma el gobernador Erasmo Zuleta

El departamento de Córdoba enfrenta una de las crisis climáticas más severas de su historia reciente. En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador Erasmo Zuleta describió un panorama desolador, calificando la situación como un hecho sin precedentes que ha dejado a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Según el mandatario, las lluvias torrenciales han impactado a 24 de los 30 municipios del departamento, afectando a más de 45,000 familias y sumando un total de más de 120.000 personas damnificadas.



Magnitud de la tragedia y balance de daños

El reporte entregado por el gobernador detalla que las inundaciones han alcanzado a más de 200 barrios, 300 veredas y 100 corregimientos. La capital, Montería, es una de las zonas más críticas, con al menos 13 barrios totalmente inundados. Más allá de los daños materiales, la pérdida de vidas humanas y de sustento económico es alarmante: se reportan aproximadamente cuatro o cinco personas fallecidas, una cantidad incalculable de animales muertos y la pérdida de más de 40.000 hectáreas de cultivos.

En cuanto a la infraestructura física, el balance es crítico. El gobernador informó sobre afectaciones en más de 70 vías principales y más de 60 puentes en todo el departamento, además de la destrucción parcial o total de varias instituciones educativas.



Una "tormenta perfecta" climatológica

Zuleta explicó que Córdoba fue víctima de lo que los expertos denominan una "tormenta perfecta", resultado de la convergencia de dos eventos climáticos simultáneos: un frente frío proveniente del Caribe y un fenómeno atmosférico de la Amazonía que cruzó hacia la región andina. Esta combinación provocó que en tan solo dos o tres días cayeran más de 250 mm de agua, volumen equivalente a lo que normalmente llueve en dos meses de temporada invernal.

Ante las teorías que sugieren que el manejo de la hidroeléctrica de Urrá es el principal responsable de las inundaciones, el gobernador pidió evitar controversias innecesarias. Aclaró que, si bien los niveles de los ríos Sinú y San Jorge han aumentado, esto se debe a descargas naturales y lluvias intensas en toda la cuenca, no solo a la represa. "No es momento para señalamientos, es momento para unirnos", enfatizó.



Llamado urgente al Gobierno nacional

El mandatario cordobés hizo un llamado respetuoso pero firme al presidente Gustavo Petro para que haga presencia en el departamento junto con todo su gabinete. Aunque ha mantenido comunicación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Ministerio de Transporte, Zuleta insiste en que la magnitud del desastre requiere un plan de reactivación económica y reconstrucción de infraestructura liderado directamente por el Gobierno Nacional.



Solidaridad regional y estado de las evacuaciones

A pesar de la tragedia, el gobernador destacó la tremenda ola de solidaridad que ha recibido de alcaldes de ciudades como Cartagena, Barranquilla y Medellín, así como de otros gobernadores del país. Empresas privadas también se han sumado, facilitando el transporte de ayudas hacia Montería.

Actualmente, aunque el sol ha empezado a salir en algunas zonas, las autoridades mantienen la alerta. Zuleta instó a las comunidades ribereñas de municipios como Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica y San Bernardo del Viento a evacuar de manera preventiva, ya que los niveles del río Sinú podrían seguir aumentando debido a las lluvias registradas en el Alto Sinú.

