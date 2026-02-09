Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se consolida como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. Cada día, miles de personas revisan el resultado oficial con la expectativa de confirmar si su número fue el ganador, lo que ha convertido a este juego en una referencia clave para quienes apuestan desde tempranas horas.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 9 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
Los premios del Dorado Mañana dependen de la modalidad de juego y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son los siguientes:
Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplía las posibilidades de premio cuando esta coincide con otras cifras del resultado oficial.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a. m.
No se llevan a cabo sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben tener en cuenta este calendario al momento de realizar sus apuestas.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago sea ágil, seguro y confiable, garantizando así una experiencia transparente para los ganadores de este tradicional sorteo de chance en Colombia.