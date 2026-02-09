Sanidad de Gaza reporta 581 muertos por fuego israelí en casi cuatro meses de tregua

El Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza reportó un total de 581 muertos por fuego israelí en los casi cuatro meses de alto el fuego en la Franja palestina, así como 1.553 heridos, según sus últimos datos publicados este lunes.

Este recuento engloba los cinco fallecidos y diez heridos en ataques israelíes registrados ayer domingo por Sanidad.

El Ministerio también reportó 717 cadáveres recuperados desde el 10 de octubre de 2025, cuando entró en vigor la tregua auspiciada por Estados Unidos.

Desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, tras los ataques de Hamás en Israel que dejaron 1.200 muertos, Sanidad ha contabilizado un total de 72.032 muertos a manos del Ejército israelí y otras 171.661 personas heridas.



Ataques al hospital Al Shifa Foto: AFP

Fuentes médicas informaron a EFE ayer domingo de la muerte de al menos tres personas en Gaza por fuego israelí, entre ellas un menor de 16 años.

A pesar del alto el fuego, cada día se registran muertos en Gaza por ataques israelíes, en algunos casos bombardeos contra objetivos dentro de la zona controlada aún por Hamás (algo menos de la mitad del territorio) y en otros a personas cerca de la línea amarilla, la demarcación que recorre Gaza de norte a sur y separa la parte bajo control israelí y palestino.

Este lunes, el Ejército de Israel aseguró que mató a cuatro milicianos que salieron de un túnel en Rafah, extremo sur de la Franja de Gaza, y dispararon contra sus tropas.