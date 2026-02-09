Crean nueva tecnología de tenis para 'running': promete brindar mayor amortiguación en cada pisada

Con millones de personas que han encontrado en el running una alternativa para hacer deporte y mejorar su estado de salud, cada fin de semana múltiples comunidades de corredores salen a las calles para practicar esta disciplina.

Sin embargo, uno de los factores de practicar este deporte, así como el atletismo, tiene que ver con la salud de las rodillas y el impacto que estas reciben con cada paso que se da. Esto, para muchos, afecta a la hora de disfrutar el running, pero todo podría cambiar tras el lanzamiento de una nueva tecnología para tenis.



Lanzan nueva tecnología para tenis

Recientemente, la marca de tenis deportivos Nike lanzó su nuevo modelo para corredores: las Nike Structure Plus, que por primera vez incorporan la tecnología ZoomX y ReactX. Esta innovación busca mantener una estabilidad adecuada, permitiendo que cada pisada sea más suave y eficiente al momento de correr.

Nike STRUCTURE PLUS Cortesía Nike

“Atendimos la necesidad de los corredores que siempre buscan mayor estabilidad con una experiencia de carrera más amortiguada y dinámica. Nike Structure Plus reflejan nuestro compromiso con la innovación funcional y el rendimiento. Vimos la oportunidad de aportar más amortiguación y una pisada más divertida y enérgica a las zapatillas con estabilidad. Ahí es donde está el Plus de este modelo”, aseguró Guido Damiani, gerente de Running para la región.



De acuerdo con la marca, se estudiaron cientos de runners, tanto de élite como aficionados, para desarrollar esta nueva tecnología y encontrar la mejor combinación entre estabilidad y amortiguación, lo que, según señalan, da como resultado unas zapatillas con un nivel de estabilidad en cada paso inigualable.



¿Cómo son las Nike Structure Plus?

Nike Structure Plus Cortesía Nike

Los nuevos tenis para running de Nike están enfocados en la amortiguación. Ante esto, la parte superior de las Structure Plus incorpora una malla técnica transpirable, que está reforzada para asegurar un ajuste seguro y mucho más firme, mientras que la suela exterior cuenta con goma de alta resistencia y goma soplada en el antepié, una técnica que asegura mayor tracción y durabilidad.

Cabe señalar que estos tenis tienen un costo de $934.950 y se pueden adquirir en todas las tiendas físicas de Nike en Colombia y a través de su página oficial.