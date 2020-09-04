Blu Radio Nike
Crean nueva tecnología de tenis para 'running': promete brindar mayor amortiguación en cada pisada
Uno de los factores de practicar running, así como el atletismo, tiene que ver con la salud de las rodillas y el impacto que estas reciben con cada paso.
Adidas no supera la pérdida: "La cantidad pagada por Nike para vestir a Alemania es inexplicable"
Según el diario alemán Handelsblatt, el gigante estadounidense Nike se comprometió a pagar al menos 100 millones de euros (106 millones de dólares) a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) a partir de 2027, el doble de lo que paga actualmente Adidas
Alemania se divorcia de Adidas después de 70 años y cambia la marca para sus camisetas
La histórica alianza de la Federación Alemana de Fútbol y Adidas llegó a su fin, luego de conocerse el anuncio del nuevo contrato con Nike para el periodo 2027-2034, marcando un cambio significativo en la indumentaria de las selecciones de Alemania.
Barcelona evalúa continuar con Nike o crear su propia marca deportiva
"Tenemos una situación con Nike que no es la deseada, porque el funcionamiento se ha ido deteriorando y se han incumplido partes del contrato", afirmó el presidente del Barcelona.
Prendas excéntricas y feas se convirtieron en objeto de deseo en 2023
Todo se debe al poder de las redes sociales, transformando las diferentes prendas que pueden convertirse en un icono de la moda.
Atlético Nacional amplía su contrato con Nike por dos años más
La marca alemana Nike seguirá vistiendo a Atlético Nacional al menos hasta 2026. En un comunicado, las partes anunciaron la noticias y dieron a conocer detalles de esta alianza.
¿Quién es Ricardo Regufe, la nueva mano derecha de Cristiano Ronaldo?
Ricardo Regufe, según varios medios, fue quien representó al Cristiano en las negociaciones con el Al-Nassr, su nuevo equipo.
Chelsea, en números rojos: afrontaría crisis económica por sanciones; marcas rompen relaciones
Tan solo la pérdida del operador Three, supondría para el club una pérdida de 46 millones de euros.
Nike y Adidas tienen problemas de producción en las fábricas de Vietnam
La llegada de la variante Delta del COVID a Vietnam provocó confinamientos estrictos y las fábrica de Nike y Adidas no han podido trabajar con normalidad y se han provocado retrasos.
Un balón ligeramente más estable, así será la nueva adquisición de la Premier League
Se realizaron experimentos aerodinámicos para comprobar empíricamente las propiedades de vuelo del nuevo balón.