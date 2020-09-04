En vivo
Blu Radio  / Nike

Nike

  • Runing.jpg
    Personas practicando Running
    Freepik - IA
    Salud

    Crean nueva tecnología de tenis para 'running': promete brindar mayor amortiguación en cada pisada

    Uno de los factores de practicar running, así como el atletismo, tiene que ver con la salud de las rodillas y el impacto que estas reciben con cada paso.

  • Adias, camiseta Alemania
    Adidas
    Foto: Adidas
    Deportes

    Adidas no supera la pérdida: "La cantidad pagada por Nike para vestir a Alemania es inexplicable"

    Según el diario alemán Handelsblatt, el gigante estadounidense Nike se comprometió a pagar al menos 100 millones de euros (106 millones de dólares) a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) a partir de 2027, el doble de lo que paga actualmente Adidas

  • Escudo de Alemania
    Foto: AFP
    Foto: AFP
    Fútbol

    Alemania se divorcia de Adidas después de 70 años y cambia la marca para sus camisetas

    La histórica alianza de la Federación Alemana de Fútbol y Adidas llegó a su fin, luego de conocerse el anuncio del nuevo contrato con Nike para el periodo 2027-2034, marcando un cambio significativo en la indumentaria de las selecciones de Alemania.

  • Barcelona FC
    Barcelona FC
    Foto: AFP
    Fútbol

    Barcelona evalúa continuar con Nike o crear su propia marca deportiva

    "Tenemos una situación con Nike que no es la deseada, porque el funcionamiento se ha ido deteriorando y se han incumplido partes del contrato", afirmó el presidente del Barcelona.

  • Moda / Ropa
    Moda / Ropa
    Foto: referencia AFP
    Mundo

    Prendas excéntricas y feas se convirtieron en objeto de deseo en 2023

    Todo se debe al poder de las redes sociales, transformando las diferentes prendas que pueden convertirse en un icono de la moda.

  • Atlético Nacional y Nike.jpg
    Atlético Nacional y Nike //
    Foto: X @nacionaloficial
    Fútbol Colombiano

    Atlético Nacional amplía su contrato con Nike por dos años más

    La marca alemana Nike seguirá vistiendo a Atlético Nacional al menos hasta 2026. En un comunicado, las partes anunciaron la noticias y dieron a conocer detalles de esta alianza.

  • Ricardo Regufe y Cristiano Ronaldo_AFP.jpg
    Ricardo Regufe y Cristiano Ronaldo
    Foto: AFP
    Deportes

    ¿Quién es Ricardo Regufe, la nueva mano derecha de Cristiano Ronaldo?

    Ricardo Regufe, según varios medios, fue quien representó al Cristiano en las negociaciones con el Al-Nassr, su nuevo equipo.

  • Chelsea y marcas.jpg
    Chelsea y marcas
    Foto: AFP
    Deportes

    Chelsea, en números rojos: afrontaría crisis económica por sanciones; marcas rompen relaciones

    Tan solo la pérdida del operador Three, supondría para el club una pérdida de 46 millones de euros.

  • Nike y Adidas tienen problemas de producción en las fábricas de Vietnam.jpg
    Nike y Adidas tienen problemas de producción en las fábricas de Vietnam//
    AFP
    Mundo

    Nike y Adidas tienen problemas de producción en las fábricas de Vietnam

    La llegada de la variante Delta del COVID a Vietnam provocó confinamientos estrictos y las fábrica de Nike y Adidas no han podido trabajar con normalidad y se han provocado retrasos.

  • Premier League
    Premier League
    Foto: Premier League
    Fútbol

    Un balón ligeramente más estable, así será la nueva adquisición de la Premier League

    Se realizaron experimentos aerodinámicos para comprobar empíricamente las propiedades de vuelo del nuevo balón.

