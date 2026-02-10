En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Misión de la ONU advierte que al menos 100.000 personas no podrán votar en el Catatumbo

Misión de la ONU advierte que al menos 100.000 personas no podrán votar en el Catatumbo

En entrevista con Blu Radio Miroslav Jenca alertó sobre los riesgos que enfrentan las elecciones en las regiones más vulnerables del país y subrayó la urgencia de garantizar el derecho al voto para todos los colombianos, especialmente en zonas afectadas por el conflicto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad