Petro atiende emergencia invernal: 10 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

El presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros en Montería para evaluar la ola invernal.

Avanzan los desarrollos judiciales por las imputaciones contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Atentado sicarial se registra en el norte de la capital del Valle del Cauca.

Crece la preocupación por el posible aumento de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en Córdoba.

Alerta por la complicada situación por los vertimientos de la represa de Urrá.

Procuraduría se reune con el Gobierno y delegados de Urrá para evaluar riesgos de nuevas inundaciones.

Escuche el programa completo aquí: