Petro atiende emergencia invernal: 10 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 10 de febrero de 2026:
- El presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros en Montería para evaluar la ola invernal.
- Avanzan los desarrollos judiciales por las imputaciones contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
- Atentado sicarial se registra en el norte de la capital del Valle del Cauca.
- Crece la preocupación por el posible aumento de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en Córdoba.
- Alerta por la complicada situación por los vertimientos de la represa de Urrá.
- Procuraduría se reune con el Gobierno y delegados de Urrá para evaluar riesgos de nuevas inundaciones.
