Miguel Uribe Londoño va a primera vuelta: dice que candidatos no representan a su hijo

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, cuestionó al Centro Democrático.

Miguel Uribe Londoño, el perfil del nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático
Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

