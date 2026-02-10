Miguel Uribe Londoño va a primera vuelta: dice que candidatos no representan a su hijo

Miguel Uribe Londoño anunció que se presentará a la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia, con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

Uribe Londoño aseguró que actualmente ningún candidato está representando las ideas de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

“Sus ideas y su programa, que construimos juntos, no están siendo representados por ningún aspirante a la presidencia. De hecho, la voz y las propuestas de Miguel han sido silenciadas dos veces: la primera, con su asesinato brutal, y la segunda cuando el jefe del partido Centro Democrático dio la orden de que me sacaran de la precandidatura sin haber renunciado al proceso. Fue una injusticia más, como otra de las que los colombianos tenemos que soportar cada día. Hay que recordar que yo tenía una intención de voto cuatro veces mayor que las tres senadoras a quienes les iba a ganar la encuesta”, dijo Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: Blu Radio

Es importante recordar que el Centro Democrático expulsó a Miguel Uribe Londoño del proceso de selección de candidato del partido después de que Abelardo de la Espriella le dijera al expresidente Álvaro Uribe que, supuestamente, Uribe Londoño lo llamó a decirle que iba a renunciar a su aspiración presidencial e iba a unirse a su campaña.



“Nos dicen que para tener seguridad hay que sentarse a dialogar con los narcotraficantes, que hay que arrodillarse frente a ellos, que sigan delinquiendo ahora con la complacencia del gobierno. Los colombianos no podemos aceptar que la violencia decida la política. La violencia política que mató a Miguel no puede gobernar a Colombia. Y, por el otro lado, nos proponen lo contrario. Bala y fuerza sin criterio, sin inteligencia, sin justicia, como si la violencia sin rumbo fuera una política pública”, dijo Uribe Londoño.