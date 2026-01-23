En vivo
Miguel Uribe Londoño vuelve a ser candidato presidencial y critica al Centro Democrático

El padre de Miguel Uribe Turbay cuestionó al Centro Democrático después de que lo expulsaran del proceso de selección de candidato presidencial; lo calificó como "maltrato".

Miguel Uribe Londoño, el perfil del nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático
Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

