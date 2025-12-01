En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Centro Democrático retira de su listado de precandidatos a Miguel Uribe Londoño

Centro Democrático retira de su listado de precandidatos a Miguel Uribe Londoño

La decisión se tomó después de que el abogado Abelardo de la Espriella le comunicara al expresidente Álvaro Uribe Vélez que Uribe Londoño le había anunciado su renuncia a la aspiración presidencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad