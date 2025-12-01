Centro Democrático retira de su listado de precandidatos a Miguel Uribe Londoño

El Centro Democrático informó que Miguel Uribe Londoño ya no hace parte de la lista de precandidatos presidenciales del partido. La decisión, según el partido, se tomó después de que el también precandidato Abelardo de la Espriella le comunicara al expresidente Álvaro Uribe Vélez que Uribe Londoño le había anunciado su renuncia a la aspiración presidencial.

El Centro Democrático emitió un comunicado de prensa este 1 de diciembre en el que confirma la salida de Miguel Uribe Londoño del proceso interno para la elección de su candidato presidencial. La noticia surge en medio de un panorama electoral donde Uribe Londoño, aunque no lideraba las encuestas, se posicionaba de cuarto, de acuerdo con Invamer.



La secuencia de los hechos

Según el comunicado oficial, la decisión se precipitó tras una conversación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Abelardo de la Espriella, quien en la más reciente encuesta se ubicaba en el segundo lugar de intención de voto. La siguiente es la secuencia de los hechos, según informó el Centro Democrático en el comunicado:

Llamada y anuncio de renuncia: el abogado Abelardo de la Espriella informó al expresidente Uribe que el doctor Miguel Uribe Londoño lo había llamado el día anterior (domingo) para expresarle su renuncia al Centro Democrático con el fin de apoyarlo a él, al Dr. De la Espriella. Agradecimiento y solicitud: el expresidente Uribe Vélez agradeció la transparencia a De la Espriella y le sugirió que procediera "como a bien lo tuviera". Mensaje previo de Uribe Londoño: en la noche del sábado, el expresidente Uribe había recibido un mensaje del Dr. Uribe Londoño donde le informaba que estaba por tomar una decisión "muy seria con su familia", se excusaba de participar en el foro del domingo y le pedía una reunión de 10 minutos el lunes. Confirmación de imposibilidad de reunión: en la noche del domingo, el expresidente Uribe comunicó al Dr. Uribe Londoño que, por problemas personales, no podría atender la reunión solicitada. Comunicación con la dirección: en la mañana de este lunes, el Dr. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló con Uribe Londoño, a quien le anticipó que le enviaría unas preguntas vía WhatsApp. Ratificación del proceso: al agradecer la franqueza del Dr. De la Espriella, el Centro Democrático anunció que continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Así le fue Miguel Uribe Londoño en la encuesta Invamer

La renuncia ocurre en un momento donde las encuestas revelaban el pulso electoral en el país. En el sondeo más reciente, la intención de voto era liderada por Iván Cepeda (31,9 %), seguido por el propio Abelardo de la Espriella (18,2 %) y Sergio Fajardo (8,5 %).



Miguel Uribe Londoño se ubicaba en el cuarto lugar de la encuesta con el 4,2 % de la intención de voto. Su posición, aunque por debajo de los líderes, lo situaba como el precandidato uribista más fuerte en ese momento, tras haber reemplazado en la aspiración a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay (asesinado este año).

Intención de Voto Invamer

Con esta salida, el Centro Democrático, según el comunicado, focalizará sus esfuerzos en las precandidaturas de las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.