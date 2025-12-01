En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Llamada entre Trump y Maduro
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / ¿Cómo queda Abelardo de la Espriella tras la más reciente encuesta Invamer?

¿Cómo queda Abelardo de la Espriella tras la más reciente encuesta Invamer?

¿Es Abelardo de la Espriella un fenómeno político en el actual panorama electoral? ¿Será el único que pueda darle la pelea a Iván Cepeda? Análisis de la encuesta Invamer.

Publicidad

Publicidad

Publicidad