¿Cómo queda Abelardo de la Espriella tras la más reciente encuesta Invamer?

La más reciente encuesta de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol reveló un panorama político en el que se empiezan a delinear los principales contendores para las elecciones presidenciales. En esta fotografía electoral, Iván Cepeda lidera la intención de voto con un 31,9 %, mientras que Abelardo de la Espriella se consolida en el segundo lugar con un 18,2 %, el rival directo del candidato del Pacto Histórico. El análisis fue realizado por Martín Orozco, gerente de Invamer, junto con el equipo de periodistas y panelistas de Mañanas Blu, quienes examinaron el significado político de su ascenso.

Intención de Voto Invamer

El ascenso de Abelardo de la Espriella: de no figurar al segundo lugar

Uno de los datos subrayados durante el análisis en Mañanas Blu es la velocidad del crecimiento de Abelardo de la Espriella en las encuestas. Como recordó Felipe Zuleta, hace apenas dos meses y medio su nombre ni siquiera aparecía en el radar político, y hoy, según Orozco, su crecimiento es “de 0 a 18 %”, un salto significativo que lo posiciona como una figura determinante dentro del espectro opositor.

Los panelistas coincidieron en que, De la Espriella, sin experiencia previa en campañas electorales de alcance nacional, logró superar a figuras tradicionales como Sergio Fajardo (8,5 %), Miguel Uribe Londoño (4,2 %), Claudia López (4,1 %), Vicky Dávila (3,7 %) y Germán Vargas Lleras (2,1 %). En conjunto, estos resultados sugieren que su mensaje ha encontrado resonancia en un sector del electorado, especialmente en el segmento antivoto al petrismo.

Durante el análisis en Mañanas Blu, también se abordó el tema del “techo” electoral de De la Espriella. Según Martín Orozco, su imagen favorable supera el 30 %, lo que indica para algunos analistas que aún tendría espacio para seguir creciendo. No obstante, los mismos panelistas señalaron que su candidatura también genera niveles considerables de resistencia, lo cual podría limitar su expansión en otros sectores del electorado.



La discusión recordó momentos en los que encuestados expresaron abiertamente que no votarían ni por Cepeda ni por De la Espriella, evidenciando que ambos generan posiciones firmes tanto a favor como en contra.

Por quién no votaría, según Invamer, así queda Abelardo De la Espriella

La estrategia del presidente Gustavo Petro y su impacto en la contienda

Otro de los puntos centrales del análisis fue la lectura política del presidente Gustavo Petro frente a la aparición de De la Espriella. De acuerdo con la mesa de Mañanas Blu, el mandatario habría contribuido indirectamente a su crecimiento al confrontarlo públicamente en redes sociales, como lo hizo anteriormente con Vicky Dávila.

Según Héctor Riveros, Petro estaría interesado en que el candidato de derecha más polarizante sea quien lo enfrente en las urnas, un escenario que favorecería la consolidación del voto de continuidad en torno a Cepeda. La aparición de De la Espriella, dijo, “es lo que dispara a Iván Cepeda”, pues le permite consolidar apoyos frente a una figura que genera fuerte resistencia en parte del electorado.

¿Qué pasó con los "pesos pesados?

La encuesta también muestra que la intención de voto está altamente concentrada en los primeros cuatro candidatos: Cepeda, De la Espriella, Fajardo y Miguel Uribe Londoño, quienes suman cerca del 63 % del total. El resto de los aspirantes se ubica entre el 1 y el 4 %, lo que evidencia dificultad para posicionarse en un escenario dominado por figuras más visibles o coyunturas de polarización.

Para los panelistas, el hecho de que De la Espriella supere a políticos con experiencia ejecutiva o electoral —como Claudia López, Vargas Lleras, Pinzón o Peñalosa— demuestra que su candidatura se ha convertido en un fenómeno político que no puede ser subestimado.