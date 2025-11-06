¿Cómo financia Abelardo de la Espriella su campaña? ¿Cuánto le costó el alquiler del Movistar Arena?

El precandidato del movimiento Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, defendió la transparencia de la financiación de su campaña presidencial durante una entrevista concedida a Néstor Morales en Mañanas Blu. En un tono enfático, el abogado y empresario aseguró que todos los gastos —incluido el alquiler del Movistar Arena, donde realizó un multitudinario acto político— se cubren con recursos propios y con la venta de productos asociados a su marca personal.

“Yo la financio como siempre he financiado mis cosas, con el fruto de mi trabajo. A diferencia de otras candidaturas, no tengo dueños. Esto se autofinancia. Punto”, afirmó De la Espriella.

Según el precandidato, el alquiler del Movistar Arena, escenario donde reunió a más de 16.000 personas, tuvo un costo aproximado de 280 a 300 millones de pesos, cifra que —dijo— provino directamente de su propio patrimonio. “¿De dónde va a salir la plata? Pues de mí”, enfatizó al ser consultado sobre los recursos utilizados.



Una campaña “autosostenible” con productos de marca De la Espriella

Dentro de su estrategia de recaudación, De la Espriella destacó la comercialización de artículos y bebidas con su sello personal. Desde tenis intervenidos por artistas colombianos hasta ron, vino, gorras y ropa, estos productos hacen parte del esquema financiero de su movimiento.

“A través de todos los productos que vendemos, la gente está comprando muchas cosas. Usted no se imagina lo que estamos vendiendo. Entonces esta es una campaña autosostenible”, explicó. El abogado mencionó, por ejemplo, los tenis intervenidos por un artista antioqueño que “valen cinco millones de pesos” y que, según él, han tenido una gran acogida entre sus seguidores. Asegura que esta fórmula permitirá que su candidatura sea “una de las más baratas de la historia política de Colombia”, impulsada por lo que denomina el “fervor ciudadano”.



Durante el evento en el Movistar Arena, la transmisión oficial sufrió una caída en redes sociales, lo que generó especulaciones sobre posibles fallas técnicas o intentos de sabotaje. De la Espriella aseguró que están adelantando peritajes para determinar las causas de la interrupción.

“Todo indica que nos hackearon, que nos sabotearon. Estamos pidiendo un peritaje a la empresa que se contrató con el satélite y la unidad móvil porque se apagó de un momento a otro”, denunció. El precandidato adelantó que el discurso completo será publicado en sus plataformas digitales y reiteró su compromiso de continuar con la agenda de campaña. “A nosotros no nos detiene nada, y con la ayuda de Dios vamos a sacar esto adelante”, sentenció.



Principios, no ideología, según De la Espriella

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el enfoque ideológico del movimiento Salvación Nacional, que De la Espriella insiste en presentar como una causa basada en valores, más que en corrientes políticas tradicionales.

“Yo no defiendo ideología, defiendo principios y valores fundacionales: la familia, la creencia en Dios, la economía libre de mercado, la propiedad privada y el respeto por la ley”, explicó. En su discurso, el abogado propone una “contrarrevolución política, cultural y económica” que, según él, busca “recuperar el sentido común” frente a lo que considera el caos ideológico actual. “Nos pretenden presentar lo malo como bueno y lo bueno como malo”, afirmó.

Publicidad

Aunque reconoció su ubicación en la derecha política, insistió en que su propuesta se basa en la eficiencia del sector privado como modelo para la gestión del Estado. “El actual presidente en el sector privado no habría durado ni 18 días de prueba”, ironizó.

De la Espriella reiteró su compromiso de reportar ante el Consejo Nacional Electoral los ingresos y gastos de su campaña, tal como lo exige la ley. “Presentaré las cuentas en su momento, como en derecho corresponde”, aseguró.

Para el precandidato, la verdadera discusión debería centrarse en la procedencia de los recursos de otros aspirantes: “Más bien deberían preguntarles a otros candidatos cómo se financian cuando nunca han tenido una actividad privada o un patrimonio sólido”.