Política  / Iván Cepeda recoge la izquierda, ¿hará lo mismo Abelardo con la derecha? Análisis encuesta Invamer

Iván Cepeda recoge la izquierda, ¿hará lo mismo Abelardo con la derecha? Análisis encuesta Invamer

Mientras la izquierda parece tener claro el panorama de cara a las elecciones presidenciales de 2026, la derecha se dispersa. Solo un candidato se le acerca. Análisis de la encuesta Invamer.

