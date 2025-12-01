Iván Cepeda recoge la izquierda, ¿hará lo mismo Abelardo con la derecha? Análisis encuesta Invamer

La más reciente encuesta de Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, presentó un primer panorama claro sobre el comportamiento del electorado colombiano a seis meses de las elecciones presidenciales. El estudio, explicado en Mañanas Blu por Martín Orozco, gerente de Invamer, sitúa a Iván Cepeda como líder de la intención de voto con 31,9 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2 % y Sergio Fajardo con 8,5 %. En el cuarto lugar aparece Miguel Uribe Londoño con 4,2 %.

Martín Orozco detalló que esta encuesta es distinta a las anteriores debido a los nuevos requisitos legales que obligan a aumentar el tamaño de la muestra y limitar los márgenes de error a un máximo del 3 %. En total, se aplicaron 3.800 entrevistas, lo que permite un margen de error general del 1,8 %.



Iván Cepeda: el candidato que consolida a la izquierda

De acuerdo con Orozco y el análisis del equipo de Mañanas Blu, el desempeño de Iván Cepeda refleja una consolidación temprana de la izquierda, que ya definió candidato mediante una consulta interna. Esto, según los panelistas, ha permitido al aspirante reunir el voto del sector de manera anticipada, a diferencia de lo que ocurre en la derecha y la centroderecha, donde existe una mayor dispersión de figuras.

Los periodistas señalaron que Cepeda no solo capta al electorado tradicional de izquierda, sino que también recoge una fracción del centro político. Este comportamiento fue descrito como uno de los elementos novedosos del estudio, al mostrar que el candidato logra atraer votantes que usualmente no se identifican con posturas más ideológicas.

Intención de Voto Invamer

La influencia del petrismo y la transferencia de apoyo

El panel destacó que la cifra de Cepeda —cercana a una tercera parte del electorado— coincide con los niveles históricos de apoyo del presidente Gustavo Petro. Esto llevó a los analistas a plantear que el candidato estaría captando ese voto, lo cual se refuerza al observar que los demás aspirantes asociados a la izquierda no superan el 1 % de preferencia.

Asimismo, se mencionó que, en un eventual escenario de segunda vuelta, Cepeda podría ampliar su base electoral al recibir apoyos provenientes del centro político.



La derecha y la centroderecha: ¿podrá Abelardo de la Espriella unificar a su sector?

Aunque Abelardo de la Espriella aparece consolidado en segundo lugar con 18,2 %, el análisis de Invamer muestra que su capacidad para agrupar la totalidad del voto de derecha todavía es limitada. Orozco explicó que en este espectro hay numerosos precandidatos con porcentajes bajos, pero suficientes para fraccionar el apoyo.



Entre los nombres mencionados están figuras como Germán Vargas Lleras (2,1 %), María Fernanda Cabal (1,1 %), Paloma Valencia (1,1 %), Enrique Peñalosa (1,1 %) y Juan Carlos Pinzón (2,9 %). Esta fragmentación hace que De la Espriella aún no consiga lo que sí logró Cepeda en su sector: la unión temprana.



Competencia con Sergio Fajardo por el voto de centro

El análisis también mostró movimientos relevantes en el centro político. En un ejercicio alterno, Invamer depuró la lista de candidatos para preguntar únicamente por los tres punteros: Cepeda, De la Espriella y Fajardo. Los resultados fueron:



Iván Cepeda: 45,6 %

45,6 % Abelardo de la Espriella: 25,6 %

25,6 % Sergio Fajardo: 24,9 %

En este escenario, Fajardo crece de manera significativa y disputa el segundo lugar con De la Espriella, lo que indica que parte del electorado de derecha y centro podría migrar hacia él.

Candidatos con menos del 5 % y el impacto en la contienda.

El estudio mostró que 22 de los 30 candidatos medidos tienen menos del 2 % de intención de voto. La mayoría se ubica entre el 1 % y el 0,2 %, lo que refleja un panorama fragmentado en los sectores no alineados con la izquierda.

Entre los nombres destacados en este grupo están Claudia López (4,1 %), Vicky Dávila (3,7 %), Juan Manuel Galán (1,6 %), Aníbal Gaviria (1,3 %) y Camilo Romero (1,0 %). Aunque sus números son bajos, en un eventual retiro de candidaturas podrían influir decisivamente en la redistribución del voto hacia los tres punteros.

Publicidad

Vea el análisis en Mañanas Blu: