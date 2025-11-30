En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Así está la intención de voto para la Presidencia de la República, según encuesta Invamer

Así está la intención de voto para la Presidencia de la República, según encuesta Invamer

Esta encuesta de Invamer sobre la intención de voto para elecciones presidenciales 2026 tuvo una muestra de 3.800 encuestados en 148 municipios a nivel nacional, entre ellos 122 municipios pequeños, medianos y grandes, y 26 capitales de departamento.

Así está la intención de voto para la Presidencia de la República, según encuesta Invamer
Así está la intención de voto para la Presidencia de la República, según encuesta Invamer
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad