Así está la intención de voto para la Presidencia de la República, según encuesta Invamer

En medio del pulso político de cara a las elecciones de 2026, especialmente hacia el fin del mandato del primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, surge un nuevo panorama electoral.

La última encuesta Colombia Opina de 2025, realizada por la firma Invamer y contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, refleja la intención de voto de los colombianos. Estos datos salen a la luz a pocos días de la definición de las listas al Congreso para las elecciones legislativas del próximo año. El plazo máximo es el 8 de diciembre; sin embargo, hay posibilidad de cambiarlas hasta el 15 de diciembre.

Colombia está a la expectativa de las posibles consultas interpartidistas para definir los candidatos únicos que competirán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo de 2026.

El gerente de Invamer, Martín Orozco, habló en Noticias Caracol sobre la encuesta bajo la nueva ley. “La nueva ley implicó triplicar la muestra, los costos y perder detalles. Porque, tristemente, con una muestra que es tres veces más grande no vamos a poder publicar resultados por región o por edades, porque el máximo margen de error según la ley es del 3 %”.



Esta encuesta tuvo una muestra de 3.800 encuestados en 148 municipios a nivel nacional, entre ellos 122 municipios pequeños, medianos y grandes, y 26 capitales de departamento. Cabe resaltar que el margen de error general es de 1,81 %, el nivel de confianza es del 95 % y la fecha de realización fue del 15 al 27 de noviembre de 2025.



Iván Cepeda lidera intención de voto a la Presidencia, según encuesta Invamer

Los cuatro candidatos que puntean en la encuesta son



Iván Cepeda – 31,9 % Abelardo de la Espriella – 18,2 % Sergio Fajardo – 8,5 % Miguel Uribe Londoño – 4,2 %

Candidatos que lideran intención de voto para elecciones presidenciales 2026, según Invamer Foto: EFE / X, @ABDELAESPRIELLA.

Por su parte, los demás candidatos se ubican de la siguiente manera:

