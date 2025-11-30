Así está la aprobación de Gustavo Petro a solo meses de terminar su mandato, según Invamer

En medio de un momento clave para el pulso político del país, y con la salida del presidente Gustavo Petro a seis meses de la primera vuelta presidencial de 2026, la firma Invamer dio a conocer los resultados de su más reciente Encuesta Colombia Opina, en alianza con Blu Radio y Noticias Caracol.

El estudio, realizado entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, aplicó una de las muestras más grandes de los últimos años: 3.800 encuestados en 148 municipios, incluidos 26 capitales de departamento.

La medición se desarrolló bajo la nueva normativa electoral, que según Martín Orozco, gerente de Invamer, en Noticias Caracol, obligó a triplicar el tamaño de la muestra y los costos, pero que a la vez limitó la posibilidad de entregar resultados segmentados por región o edad. Según Invamer, el ejercicio estadístico cuenta con un margen de error del 1,81 % y un nivel de confianza del 95 %.



Iván Cepeda lidera intención de voto a la Presidencia, según encuesta Invamer

Los resultados confirman un panorama definido en la intención de voto presidencial. Iván Cepeda encabeza la medición con un 31,9 %. En el segundo lugar aparece el abogado Abelardo de la Espriella, con un 18,2 %, mientras que Sergio Fajardo se ubica más abajo con un 8,5 %.

Así está la intención de voto para la Presidencia de la República, según encuesta Invamer Foto: Noticias Caracol

Entre los demás aspirantes figuran Miguel Uribe Londoño (4,2 %), Claudia López (4,1 %) y Vicky Dávila (3,7 %). La encuesta se publica en un momento determinante, justo cuando los partidos ultiman las listas al Congreso para las elecciones legislativas de 2026.



Desaprobación de Gustavo Petro se mantiene

La encuesta también midió la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro. Según explicó Orozco, no se registraron variaciones significativas frente a mediciones anteriores.



Un 37,7 % de los colombianos aprueba la gestión del mandatario, mientras que el 56,7 % la desaprueba. En agosto, fecha de la última encuesta realizada por Invamer bajo la nueva ley, Petro registró un 37,0 % de aprobación y un 57,8 % de desaprobación.

En cuanto al pesimismo y optimismo de los ciudadanos, el estudio muestra que un 34,4 % considera que el país va por buen camino, mientras que un 59,8 % opina que va por mal camino.

La firma aclaró que esta medición alcanzó a cubrir solo algunos días después del escándalo de los archivos de alias ‘Calarcá’, revelados por Noticias Caracol, donde se exponen presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno y las disidencias.