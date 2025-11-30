En vivo
Así está la aprobación de Gustavo Petro a solo meses de terminar su mandato, según Invamer

La encuesta de Invamer, realizada entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, aplicó una de las muestras más grandes de los últimos años: 3.800 encuestados en 148 municipios, incluidos 26 capitales de departamento.

