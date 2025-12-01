Análisis encuesta Invamer, ¿falta el que diga Uribe?

La más reciente encuesta de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol dio a conocer una nueva fotografía del panorama electoral colombiano de cara a las próximas elecciones presidenciales. Los resultados, analizados por Martín Orozco, gerente de Invamer, y por el equipo de periodistas y panelistas de Mañanas Blu, dejan ver un escenario marcado por la polarización, la resistencia a la derecha y la expectativa frente a una decisión: ¿quién será el candidato apoyado por el expresidente Álvaro Uribe?



Panorama general: Cepeda lidera y la derecha muestra resistencia

Según el estudio, Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 31,9 %, lo que lo consoilida como la figura más fuerte en este momento de la contienda. Le sigue Abelardo de la Espriella con un 18,2 %, mientras Sergio Fajardo se ubica en tercer lugar con un 8,5 %. Más atrás aparece Miguel Uribe Londoño, quien registra un 4,2 %.

Estos cuatro candidatos concentran cerca del 63 % de la intención de voto total, dejando al resto de aspirantes con porcentajes mucho menores. Claudia López llega al 4,1 %; Vicky Dávila, al 3,7 %; y Juan Carlos Pinzón, al 2,9 %. Más abajo se encuentran Germán Vargas Lleras (2,1 %) y figuras como Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia o Camilo Romero, con cifras que se mueven entre el 1,6 % y el 1,0 %.

Intención de Voto Invamer

En Mañanas Blu, los panelistas destacaron que estas cifras muestran una resistencia al voto de derecha. A pesar del crecimiento reciente en la favorabilidad del expresidente Álvaro Uribe —que alcanza el 50,1 % según la encuesta—, los candidatos identificados con ese sector no logran despegar.

Aprobación de expresidentes en Colombia Encuesta Invamer

¿Fajardo, la carta del centro… o la carta del uribismo?

Uno de los debates más amplios en la mesa giró en torno al papel de Sergio Fajardo, quien hoy figura como la tercera fuerza. Héctor Gustavo Petro, analizando los datos, planteó que desde el petrismo puede existir interés en “contaminar” a Fajardo señalándolo como el candidato del uribismo, precisamente porque ese vínculo podría debilitarlo en una eventual segunda vuelta.



Sin embargo, otros panelistas señalaron que en un ambiente polarizado, Fajardo podría requerir apoyos amplios, incluidos los provenientes de sectores de derecha, si aspira a ser competitivo frente a Cepeda.



Segunda vuelta: ¿qué muestran los escenarios hipotéticos?

Martín Orozco presentó los ejercicios de segunda vuelta contemplados en la encuesta:

Cepeda vs. De la Espriella: Iván Cepeda: 55,9 % Abelardo de la Espriella: 36,2 %



Según Orozco, en este escenario los votantes de centro tenderían a inclinarse hacia la izquierda, lo que explicaría la ventaja de Cepeda.

Cepeda vs. Fajardo: Iván Cepeda: 48,9 % Sergio Fajardo: 46,4 %



Esto constituye un empate técnico, lo que, para los analistas, muestra que Fajardo sería más competitivo que De la Espriella en segunda vuelta.

Fajardo vs. De la Espriella: Sergio Fajardo: 51,7 % Abelardo de la Espriella: 38,9 %



El panel concluyó que, con base en estos datos, De la Espriella pierde en todos los escenarios de segunda vuelta, mientras Fajardo sería la figura que más posibilidades tendría de derrotar al candidato del petrismo.



El factor Uribe: la pieza que falta en el tablero

Uno de los puntos centrales del análisis fue la ausencia de una definición sobre quién será el candidato respaldado por el expresidente Álvaro Uribe. Como anotó Martín Orozco, todos los candidatos que podrían representar ese sector —Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal— aparecen por ahora con apoyos fragmentados.

Los panelistas señalaron que el conjunto de los aspirantes de derecha suma 33,2 %, pero esa cifra sigue dispersa. De allí la pregunta clave: ¿qué pasará cuando Uribe anuncie a quién respaldará?

Para algunos analistas, ese apoyo podría ser decisivo para movilizar votantes; para otros, las cifras de la encuesta muestran que una eventual “bendición” podría resultar contraproducente entre electores del centro.