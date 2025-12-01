“Uribe terminará escogiendo a Fajardo”: reacción del presidente Petro a encuesta de Invamer

A seis meses de la primera vuelta presidencial, que se realizará el 31 de mayo de 2026, la encuesta Colombia Opina de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio revela que Iván Cepeda lidera la intención de voto con 31,9%, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2% y Sergio Fajardo con 8,5%.

Tras la publicación de los datos, el presidente Gustavo Petro respondió en X dejando claros sus puntos de vista sobre la encuesta y la situación política del país. En siete trinos, Petro criticó interpretaciones que consideró equivocadas, defendió los logros de su gobierno y en particular señaló a Sergio Fajardo como la última opción del uribismo.

“Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia”, anotò Petro en su cuenta de X en donde empezó cuestionando la legalidad de su publicación con base en la Ley 2494 de 2025, la norma que regula las encuestas de intención de voto con una pregunta: “Y la ley?”.

Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia.



Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable. Esclavizan al… https://t.co/5CobahkkLM — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

Para estar ajustado a la norma, la encuesta se realizó entre 3.800 personas en 148 municipios de Colombia, con un margen de error general de 1,81% y un nivel de confianza del 95%.



En un trino respondió a la congresista Lina María Garrido: “Te equivocaste, así de simple”, corrigiendo cálculos de segunda vuelta que, según él, no reflejaban la realidad política.

Te equivocaste, así de simple. https://t.co/DHCXaTpfhR — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

Más adelante, en un retuit del exsenador Gustavo Bolívar, Petro insistió en defender su proyecto político en materia de la reforma agraria, la política salarial y el trabajo para las madres comunitarias.

Finalmente, en su séptimo trino, recordó los resultados de la encuesta para reiterar la relevancia de Ivàn Cepeda como principal aspirante del sector progresista.