En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Llamada entre Trump y Maduro
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Uribe terminará escogiendo a Fajardo”: reacción del presidente Petro a encuesta de Invamer

“Uribe terminará escogiendo a Fajardo”: reacción del presidente Petro a encuesta de Invamer

Tras la publicación de los datos, el presidente Gustavo Petro respondió en X dejando claros sus puntos de vista sobre la encuesta y la situación política del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad