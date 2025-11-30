En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Elecciones 2026
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Sergio Fajardo insiste en una campaña sin extremos y critica la polarización política en Colombia

Sergio Fajardo insiste en una campaña sin extremos y critica la polarización política en Colombia

El candidato insistió en que gran parte de la ciudadanía está “mamada” de la confrontación constante y busca alternativas más serenas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad