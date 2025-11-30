Sergio Fajardo insiste en una campaña sin extremos y critica la polarización política en Colombia

En una entrevista concedida a Sala de Prensa Blu, el candidato presidencial Sergio Fajardo expuso los pilares de su campaña para las elecciones 2026, marcada —según él— por un recorrido silencioso por el país, la búsqueda de consensos y el rechazo a la confrontación política que domina el debate nacional. “La pregunta que yo le hago al país es: ¿quiere extremos o adelante con Fajardo?”, afirmó al inicio de la conversación.

Fajardo aseguró que su campaña avanza según lo planeado. Explicó que durante las últimas semanas visitó ciudades como Villavicencio, Florencia y Mocoa, además de participar en el Congreso Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Según dijo, su ruta ha sido “escuchar, trabajar juiciosamente y sin escándalos”.



“Colombia está llena de miedos, rabias y frustraciones”

Al referirse al país que ha encontrado en su recorrido, Fajardo describió un ambiente social marcado por tensiones y cansancio frente a la polarización. “Esta Colombia que estoy viendo hoy tiene miedos, rabias, tristezas, frustraciones e incertidumbre. Es el fruto de esa manera de hacer política donde al diferente hay que borrarlo”, señaló.

El candidato insistió en que gran parte de la ciudadanía está “mamada” de la confrontación constante y busca alternativas más serenas. En ese contexto, aseguró que su tarea es lograr que esas “voces silenciosas” se expresen y se movilicen políticamente.



Una campaña basada en el ejemplo y el respeto

Consultado sobre cómo evita caer en la polarización, Fajardo respondió: “Dando ejemplo. En Colombia no nos tiene que dar pena respetar al diferente”. Añadió que su estrategia se centra en la transparencia, la coherencia y la disciplina, elementos que, según él, deberían guiar la administración pública.

También sostuvo que la seguridad es hoy la preocupación más mencionada por los colombianos: “La seguridad es un derecho, no un proyecto ideológico. Es el derecho a vivir sin miedo para poder ser libres”.



Críticas al manejo de la inteligencia del Estado

En materia de seguridad e inteligencia, Fajardo criticó el deterioro institucional. Calificó como “una bomba” las recientes denuncias sobre irregularidades en los organismos de inteligencia y aseguró que el país enfrenta “una corrupción muy grande” que debe ser enfrentada mediante transparencia y buen gobierno.



“No nos merecemos la Colombia que estamos viendo”

Al cierre, Fajardo dejó un mensaje para los votantes: “No nos merecemos la Colombia que estamos viendo. Si se apuesta a los extremos, el país se va a perder. Adelante con Fajardo”.



Con seis meses para la primera vuelta, el candidato reafirmó que su camino será de “paciencia, persistencia y decencia”.

Escuche el programa completo acá: