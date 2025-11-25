En vivo
Política  / Abelardo de la Espriella ha recogido más de 4 millones de firmas para inscribir su candidatura

Abelardo de la Espriella ha recogido más de 4 millones de firmas para inscribir su candidatura

La campaña de Abelardo de la Espriella superó ampliamente el umbral exigido por la Registraduría y se prepara para inscribir su candidatura presidencial el 4 de diciembre, en medio de tensiones políticas tanto en la derecha como en la izquierda.

