Abelardo de la Espriella ha recogido más de 4 millones de firmas para inscribir su candidatura

Abelardo de la Espriella superó los 4 millones de firmas para respaldar su aspiración a la Casa de Nariño. La cifra, revelada por fuentes de su campaña, multiplica por siete el mínimo exigido por la Registraduría, que requiere poco más de 600.000 firmas para inscribir oficialmente a un candidato por movimiento ciudadano.

Abelardo de la Espriella Foto: Facebook Abelardo de la Espriella

Según los cálculos usuales en procesos electorales, la Registraduría suele anular entre el 50 % y el 60 % de las firmas evaluadas. Por ello, campañas de este tipo suelen aspirar a recolectar por lo menos un millón de apoyos para no correr riesgos.

Sin embargo, en este caso, la campaña de De la Espriella superó con holgura ese umbral, lo que prácticamente garantiza su presencia oficial en la contienda.

La fecha tentativa de inscripción ya está puesta sobre la mesa: 4 de diciembre, un movimiento que se da en un momento de reacomodo en las fuerzas políticas de la derecha, donde se discute la posibilidad —o la imposibilidad— de construir una coalición amplia.



Derecha dividida: apoyos, tensiones y el rol clave del expresidente Uribe

Mientras De la Espriella consolida su entrada a la contienda, en la derecha crecen las tensiones por la eventual formación de una coalición. Voces dentro de ese sector aseguran que varios precandidatos con menor visibilidad no estarían dispuestos a medirse con él en una consulta, pues consideran que saldrían derrotados.



Abelardo de la Espriella Foto: Facebook Abelardo de la Espriella

En paralelo, sectores liderados por figuras como Vicky Dávila y algunos exministros han promovido la idea de una coalición alternativa sin De la Espriella, lo que ha profundizado las fracturas internas.

La mirada está especialmente puesta en el expresidente Álvaro Uribe, quien, según fuentes políticas, podría definir antes de finalizar el año si respalda la candidatura de De la Espriella o la de Juan Carlos Pinzón. Su decisión podría reconfigurar por completo el panorama del sector y determinar quién llega fortalecido a una eventual consulta.



Panorama en la izquierda: el Frente Amplio se tambalea

Al tiempo que la derecha intenta organizarse, el Frente Amplio enfrenta su propio laberinto. Las dudas jurídicas sobre la participación de Iván Cepeda —que ya estuvo en una consulta interpartidista— podrían dejar en el aire la consulta prevista para marzo.

Iván Cepeda Foto: Twitter @Ivancepedacast.

Publicidad

De confirmarse su cancelación, la izquierda llegaría dividida a la primera vuelta, con Roy Barreras y Cepeda como candidatos separados.