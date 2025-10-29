Esto opina Juan Carlos Pinzón de Abelardo de la Espriella: “Vamos a tener que conversar”

El exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, avalado por el Partido Oxígeno, dejó abierta la posibilidad de dialogar con el abogado Abelardo de la Espriella, en caso de que ambos coincidan en una eventual consulta de sectores democráticos para las elecciones de 2026. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Pinzón habló de su visión sobre las alianzas políticas, la seguridad del país y los retos que enfrenta Colombia ante el panorama electoral.

“Lo que yo conozco de Abelardo es muy poco, porque sé que ha sido un abogado defensor de casos penales, pero si realmente cree en los principios de defensa de la democracia, de la libertad y de las Fuerzas Armadas, entonces vamos a tener que conversar”, explicó Pinzón.



La apuesta de Juan Carlos Pinzón por una gran coalición democrática

Pinzón, quien fue ministro de Defensa durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y embajador en Washington, reiteró su intención de promover una gran consulta democrática que reúna a los sectores de centro y de derecha. Según explicó, su objetivo es evitar la fragmentación electoral y fortalecer una opción capaz de enfrentar con éxito al bloque del actual gobierno.

“Yo quisiera que tuviéramos una gran consulta de coalición democrática que sume todos los sectores de centro y de derecha, y así saquemos un candidato muy fuerte que pueda ganar en primera vuelta”, manifestó el precandidato.

Desde su punto de vista, el país vive un momento crítico que exige decisiones rápidas y consensos amplios.



“Colombia necesita un cambio rápido. Cada minuto que se pierde es más daño el que se está haciendo”, advirtió Pinzón, al señalar que su propósito es contribuir con su experiencia en seguridad, relaciones internacionales y economía.



¿Con quiénes se siente cómodo Pinzón?

Durante la entrevista, el periodista Ricardo Ospina le preguntó directamente si se sentiría cómodo participando en una consulta con figuras como Sergio Fajardo o Abelardo de la Espriella. Pinzón respondió de forma abierta ante ambas posibilidades, subrayando que lo importante son los valores compartidos más que las etiquetas políticas.

“Yo veo en Sergio Fajardo un hombre que cree en la democracia y en la libertad; perfectamente podríamos competir”, afirmó.

“Con Abelardo de la Espriella, habrá que analizar si compartimos los mismos principios… en ese caso, vamos a tener que conversar”.

Publicidad

Estas declaraciones fueron interpretadas como un gesto de apertura política, en un momento donde varios sectores buscan articular una alternativa de poder frente al actual oficialismo.



El respaldo del Partido Oxígeno y el papel de Uribe

Pinzón también se refirió a su reciente aval del Partido Oxígeno, movimiento fundado por Ingrid Betancourt, y reconoció que el expresidente Álvaro Uribe tuvo un papel indirecto en esa conexión política.

“Agradezco mucho ese apoyo. Es un partido limpio, lleno de dignidad”, aseguró tras descartar que su acercamiento al uribismo implique una subordinación.

“Hay que agradecer esa conexión que nos hizo el presidente Uribe, pero mi compromiso es con Colombia”, puntualizó.

Publicidad

El candidato enfatizó que su campaña se centrará en recorrer el país, especialmente las zonas más apartadas, para reconectarse con las regiones y con las Fuerzas Armadas. Desde la Macarena, en el Meta, donde se encontraba durante la entrevista, destacó su experiencia en temas de seguridad como un activo para el futuro de la nación.



Preocupación por el sistema electoral y el papel del narcotráfico

En otro tramo de la conversación, Pinzón expresó preocupación por los resultados de la reciente consulta del Pacto Histórico, que superó los 2,7 millones de votos. Según el precandidato, el aumento repentino en los conteos finales genera dudas sobre la transparencia electoral.

“Eso a mí sí me alerta más. Ojo con las posibilidades de fraude, ojo con la manipulación de cifras”, advirtió.

“Nunca habíamos tenido tanta plata criminal como hoy, ni tanta presencia de la criminalidad vinculada a sectores políticos”.

El exministro insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de veeduría y verificación electoral, comparando el riesgo de manipulación con lo ocurrido en países como Venezuela.



Llamado a la unidad y al cambio

Hacia el final de la entrevista, Pinzón lanzó un mensaje a los votantes y a los demás precandidatos: dejar atrás las divisiones y trabajar por un cambio responsable y sólido. “El país necesita un cambio, pero uno con experiencia, con planificación y con resultados”, concluyó.

“Yo quiero mostrar generosidad, deseo de unión real y disposición a trabajar para eso”, enfatizó. “Estamos listos para gobernar Colombia, comandar las Fuerzas Armadas y liderar el país hacia un futuro de progreso”.