"Colombia necesita un cambio rápido, hay que ganar en primera vuelta": Juan Carlos Pinzón

El exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que su propósito para 2026 es lograr un “gran acuerdo de coalición democrática” que una a los sectores de centro y derecha del país con el objetivo de ganar en primera vuelta.

“Colombia necesita un cambio rápido. Cada minuto que se pierde es más daño el que se está haciendo. Ojalá el 31 de mayo de 2026 tengamos ya un presidente electo”, afirmó Pinzón.

El exministro, quien recientemente recibió el aval del partido Oxígeno, señaló que su apuesta es impulsar una consulta amplia en marzo de 2026 que reúna a “todos los sectores que creen en la democracia, la libertad y el respaldo a las Fuerzas Armadas”.

Pinzón agradeció el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, a quien reconoció por haber facilitado el contacto con el partido de Ingrid Betancourt, pero insistió en que su candidatura busca trascender los intereses individuales y agrupar a distintos sectores políticos:



“Yo abogaré porque tengamos una gran consulta que recoja todos los sectores, que nos opongamos al narcocomunismo y respaldemos a nuestras fuerzas armadas. Ese es el tipo de consulta que el país necesita”.

Durante la conversación, el precandidato respondió sobre la posibilidad de compartir consulta con figuras como Sergio Fajardo o Abelardo de la Espriella, señalando que estaría dispuesto a competir con quienes compartan principios democráticos y éticos.

“Veo en Fajardo un hombre que cree en la democracia y la libertad, luego perfectamente podríamos competir. Con quienes sean honorables, éticos y no hayan sido cómplices de este desastre que vive el país, estoy dispuesto a trabajar”.

Publicidad

Frente al nombre de Abelardo de la Espriella, Pinzón expresó cautela, aunque no descartó la posibilidad de diálogo:

“Lo que conozco de él es poco. Habría que analizar si realmente comparte los principios de defensa de la democracia y las Fuerzas Armadas. Estoy dispuesto a mostrar generosidad y deseo de unión”.

Desde la Macarena, en el Meta, el exministro destacó su experiencia en seguridad, relaciones internacionales y economía, afirmando que su campaña busca recorrer el país y reconectarse con la ciudadanía.

Publicidad

“El país no puede sino pensar con grandeza. Hay que darle vuelta a esta página trágica que vive Colombia. Ofrecer un cambio sólido, con experiencia, y mover esto hacia adelante”, señaló.

Pinzón también se refirió a la reciente consulta del Pacto Histórico, en la que Gustavo Petro y sus aliados obtuvieron cerca de 2,7 millones de votos. El precandidato consideró que el resultado deja “lecciones” y alertó sobre posibles irregularidades.

“Al principio iban cerca del millón y medio, y en el último 30% aparecieron con 2,7 millones. Eso me alerta. Ojo con las posibilidades de fraude y manipulación. Nunca había habido tanta plata criminal como hoy”, advirtió.

El exministro insistió en la necesidad de vigilancia ciudadana durante el proceso electoral y sostuvo que los resultados del Pacto no deben interpretarse como una mayoría nacional:

“Incluso suponiendo que todos los votos son reales, eso no llega ni al 12% del electorado. Los colombianos en general quieren un cambio. Muchos que votaron por Petro ya entienden que lo que vive el país es un desastre”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: