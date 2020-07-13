Publicidad

Juan Carlos Pinzón

Juan Carlos Pinzón

  Álvaro Uribe sobre Juan Carlos Pinzón
    Álvaro Uribe sobre Juan Carlos Pinzón
    Foto: AFP - X; @PinzonBueno
    Política

    Expresidente Uribe se reunió con Juan Carlos Pinzón: le pidió al CD superar las prevenciones

    El expresidente Álvaro Uribe parece dar un espaldarazo al exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón Bueno como precandidato del Centro Democrático, de acuerdo con un mensaje en sus redes sociales en donde pidió a los actuales precandidatos que superen cualquier prevención con Pinzón.

  • Donald-Trump AFP.jpg
    Donald Trump
    Foto: AFP
    Mundo

    Estos son los políticos colombianos que asistirán a la posesión de Donald Trump

    A la posesión del republicano Donald Trump que comenzará un segundo mandato asistirán políticos colombianos que fueron invitados. la lista fue criticada por el presidente Petro.

  • 44499_102578-juan_carlos_pinzon_foto_blu_radio_0.jpg
    102578-juan_carlos_pinzon_foto_blu_radio_0.jpg
    Nación

    Juan Carlos Pinzón renunció a su cargo como embajador de Colombia en Estados Unidos

    Juan Carlos Pinzón fue nombrado embajador de Colombia en Estados Unidos el 26 de julio de 2021.

  • The 2018 Concordia Annual Summit - Day 1
    Juan Carlos Pinzón
    Foto: AFP
    Judicial

    ¿Qué tanto sirve la extradición? Habla el embajador de Colombia en EE. UU., Juan Carlos Pinzón

    El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire acerca de la extradición del jefe del Clan del Golfo, así como del significado de dicho procedimiento.

  • Iván Duque y Joe Biden
    Iván Duque y Joe Biden
    Foto: Suministrada
    Nación

    De los USD 471.3 millones que dará EEUU, 220 millones irán a seguridad y justicia: embajador Pinzón

    El embajador de Colombia en Estados Unidos dijo que "es el presupuesto más grande en 10 años" y que no va para ningún "bolsillo en particular".

  • Iván Duque y Joe Biden
    Iván Duque y Joe Biden
    Foto: Suministrada
    Economía

    Congreso de los Estados Unidos aprobó un presupuesto para Colombia por 471.3 millones de dólares

    Este será el presupuesto más alto aprobado para el país en los últimos 10 años desde los Estados Unidos.

  • Juan Carlos Pinzón / Foto / EFE
    Juan Carlos Pinzón /
    Foto: EFE
    Nación

    "No corresponde a esta embajada participar en política": Pinzón ante denuncias de Piedad Córdoba

    Ante los señalamientos, Pinzón manifestó que nunca se ha reunido con el señor Michael Kozak y solicitará a las autoridades de los Estados Unidos investigar las direcciones IP.

  • Piedad Córdoba.jpeg
    Piedad Córdoba
    Foto: Twitter @orlandoserpa
    Judicial

    Piedad Córdoba denuncia supuesta conspiración de embajador Pinzón y Alejandro Ordóñez en su contra

    La exsenadora Piedad Córdoba aseguró que en el subsecretario de Estado Michael Kozak también estaría detrás de la trama conspirativa en su contra.

  • Duque - Biden.jpg
    Duque - Biden
    Fotos: AFP
    Nación

    No habrá reunión Duque-Biden en gira por EE.UU. porque no la hemos pedido: embajador en Washington

    El embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, aseguró que la relación entre Colombia y Estados Unidos se seguirá fortaleciendo pese a si hay o no un encuentro entre los mandatarios.

  • Migrantes afganos
    Migrantes afganos
    Foto: AFP
    Nación

    La llegada de los afganos no será necesaria, al menos en corto plazo: embajador de Colombia en EEUU

    Como lo conoció BLU Radio en primicia, los cerca de 4.000 afganos no llegarán al país, por lo menos no en un futuro cercano.

