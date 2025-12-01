¿Trump tomará partido por las elecciones en Colombia? ¿De la Espriella o Pinzón? Análisis Invamer

Los resultados de la reciente encuesta Invamer que refleja hacia dónde va la contienda parece inevitablemente dirigida hacia una segunda vuelta. El análisis de estos resultados no solo se centra en la intención de voto, sino también en factores externos cruciales, como la posible injerencia del gobierno de Estados Unidos y la polarización generada por los principales contendores.



El factor Trump

Una de las variables más importantes en el contexto electoral es la postura que adoptará Estados Unidos, particularmente el expresidente Donald Trump, ante las elecciones presidenciales colombianas. La teoría de que Trump podría tomar partido se basa en su reciente decisión de meterse "de frente" en las elecciones de países latinoamericanos, como se observó en Argentina (apoyando a Milei) y en Honduras.

Se considera que ser el candidato de Trump "no es poca cosa" y es una variable que debe ser considerada. Juan Carlos Pinzón, quien ronda el 3% de intención de voto, ha sido señalado como el candidato del expresidente Uribe y, para algunos, el candidato de Trump, o al menos de los congresistas republicanos como Marco Rubio. No obstante, otros analistas sugieren que Abelardo de la Espriella podría tener una mayor afinidad con estos congresistas. La pregunta de si Trump escogería a De la Espriella en lugar de Pinzón resulta compleja, ya que De la Espriella ha sido abogado de Alex Saab, lo que podría jugarle en contra.

El factor estadounidense es altamente influyente: ante la pregunta de si es importante que el candidato presidencial tenga buenas relaciones con el gobierno de EE. UU., el 81.1% de los encuestados respondió afirmativamente.



Abelardo de la Espriella

El surgimiento de Abelardo de la Espriella ha sido uno de los datos más destacados del sondeo. Hace solo tres meses, no figuraba en el panorama político, pero ha crecido de cero hasta ubicarse en el segundo puesto, un logro que lo lleva a superar a "pesos pesados de la política". Este rápido ascenso es visto por algunos como un fenómeno político que no debe desestimarse.

Sin embargo, hay quienes atribuyen este crecimiento a una estrategia deliberada del actual Presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo sería enfrentar al candidato más polarizante para asegurar una victoria. De la Espriella, junto con Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, son percibidos como figuras de la extrema derecha que generan un alto rechazo, al igual que Iván Cepeda en el otro extremo. La polarización entre Cepeda (que lidera la intención de voto con 31.9%) y De la Espriella garantiza la segunda vuelta.



El contexto del actual gobierno es un factor determinante, ya que el presidente Petro enfrenta una desaprobación del 56.7%. La estrategia de "Paz Total" es percibida como un fracaso por dos terceras partes de los colombianos (64%), y el 66.2% se siente más inseguro a raíz de esta política.