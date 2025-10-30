Pinzón le responde a Roy Barreras: "El oportunista e ingrato más descarado de la política"

El exembajador en el Reino Unido y precandidato presidencial, Roy Barreras, se refirió al aval que le dio el partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, a la candidatura de Juan Carlos Pinzón.

Barreras aseguró que Betancourt y Pinzón son ingratos con el expresidente Juan Manuel Santos.

"El aval, sorprendente, bueno, no sorprende realmente, de Ingrid Betancourt a Juan Carlos Pinzón. Realmente lo único que ofendió a Jesucristo fue la ingratitud, esto no fue la entrega de un aval, sino una reunión de los dos símbolos de la ingratitud en Colombia", dijo Barreras.

El exembajador recordó que Juan Carlos Pinzón fue ministro de defensa durante el Gobierno Santos, además, también dijo que Ingrid Betancourt fue rescatada durante la Operación Jaque, mientras Juan Manuel Santos era ministro de defensa, en el Gobierno Uribe.



Juan Carlos Pinzón, por medio de su cuenta de X, respondió asegurando que Barreras es el oportunista e ingrato más descarado de la política colombiana, señalándolo de haber sido aliado, en diferentes momentos, de Uribe, Vargas Lleras, Santos y Petro.

"El oportunista e ingrato más descarado de la política colombiana (Vargas Llerista, Uribista, Santista, y Petrista). El hombre que se fue a La Habana a beber con las Farc. El personaje de las maletas con plata en efectivo. El de la línea ética ‘para dividir el centro’. El destituido por doble militancia. El que logró que les pusieran visa a los colombianos para entrar al Reino Unido. Mi lealtad con la patria. Yo sirvo a Colombia, Roy Barreras se sirve a sí mismo", señaló Pinzón.