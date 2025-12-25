Construirán tren de alta velocidad que cruzará desierto, pirámides y conectará dos mares importantes

Las obras de uno de los proyectos de transporte más ambiciosos de Egipto ya están en marcha en medio del desierto, al este de El Cairo.

Cuadrillas de trabajadores comenzaron a instalar los primeros rieles de un sistema ferroviario que busca transformar la movilidad del país y reforzar su papel como eje logístico regional, según confirmaron autoridades egipcias.

Aunque el trazado se desarrolla lejos de los grandes centros urbanos actuales, el plan apunta a redefinir la conexión entre regiones estratégicas y a corregir problemas históricos de la infraestructura ferroviaria nacional, que hoy opera con limitaciones de capacidad y seguridad.

La red de trenes en Egipto tiene varias deficiencias Foto: AFP

¿Qué conectará la Línea Verde de trenes en Egipto?

El proyecto corresponde a la denominada Línea Verde, el primer tren de alta velocidad de Egipto, concebido para unir el mar Rojo y el mar Mediterráneo a lo largo de 660 kilómetros.



De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el recorrido completo podrá hacerse en cerca de tres horas, tanto para pasajeros como para carga.

El ministro de Transporte, Kamel al-Wazir, comparó esta infraestructura con un “nuevo canal de Suez sobre rieles”, al destacar su importancia estratégica para el comercio y el tránsito interno del país. La meta oficial es que la línea entre en operación en 2026.

El recorrido de la Línea Verde atravesará el norte del país, desde Ain Sokhna, sobre el mar Rojo, hasta Marsa Matrouh, en la costa mediterránea.

Publicidad

En el trayecto conectará dos ciudades satélite de El Cairo: la Nueva Capital Administrativa, ubicada al este, y Ciudad 6 de Octubre, al oeste, donde se encuentra el único puerto seco del país.

Para el gobierno del presidente Abdel Fatah al Sisi, esta infraestructura está ligada a una estrategia de planificación urbana. La Nueva Capital Administrativa, aún en gran parte despoblada, es considerada la principal obra de esta política y ha requerido una inversión de 58.000 millones de dólares.

Publicidad

Desde el sector técnico, Faical Chaabane, de la firma francesa Systra, encargada de la construcción de la vía férrea, señaló que el tren de alta velocidad busca “aliviar la presión sobre el Gran Cairo y estimular la creación de nuevos polos de crecimiento”.

El tren hace parte de un proyecto más ambicioso Foto: ImageFX

Red ferroviaria de gran escala

La Línea Verde no es un proyecto aislado. Forma parte de una red nacional de casi 2.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, compuesta por tres corredores.

Según estimaciones oficiales, el sistema completo podría movilizar hasta 1,5 millones de personas al día, superando la capacidad actual de la red convencional.

Egipto firmó en 2021 un contrato por 4.500 millones de dólares con un consorcio internacional que incluye a la empresa alemana Siemens, responsable de la construcción de esta primera línea.

Las autoridades prevén que el nuevo sistema también permita transportar 15 millones de toneladas de carga al año, equivalentes al 3 % del volumen que circula por el canal de Suez, según explicó Tarek Goueili, jefe de la Autoridad de Túneles.



Estaciones en el desierto

Durante una visita de prensa a una de las estaciones en construcción, Systra mostró una terminal ubicada en pleno desierto, con un techo geométrico de gran tamaño que cubre seis vías férreas.

Allí, los trabajos avanzan mientras gran parte de la Nueva Capital Administrativa sigue en fase de obra.

Publicidad

Los obreros que participan en el proyecto se desplazan diariamente en autobuses desde otras zonas del país. Uno de ellos, identificado como Mohamed, expresó a la agencia AFP su escepticismo sobre el uso residencial del área: “Construimos todo este proyecto, pero solo servirá a turistas y carga”, afirmó.

Desde el tren se podrá observar el desierto y algunas pirámides Foto: Unsplash

Egipto cuenta con una población de 108 millones de habitantes, la mayoría concentrada en el valle y el delta del río Nilo, mientras el desierto cubre la mayor parte del territorio nacional.

En este contexto, el nuevo sistema ferroviario busca ofrecer una alternativa moderna frente a la red actual, que transporta cerca de un millón de personas al día, pero que en 2024 registró casi 200 accidentes, según cifras oficiales, debido a problemas de mantenimiento e infraestructura.

Publicidad

Tras la puesta en marcha de la Línea Verde, el plan oficial contempla la construcción de la Línea Azul, que seguirá el curso del Nilo entre El Cairo y Asuán, y la Línea Roja, destinada a enlazar Hurghada, Safaga y Luxor, ampliando así la cobertura del tren de alta velocidad en el país.