Desde el 16 de enero, conductores tendrán que pagar más por cobro obligatorio para carros

El cobro por circular en las principales vías del país vuelve a estar en el centro de la discusión pública. Mientras el Gobierno revisa contratos viales antiguos y analiza alternativas al modelo de concesiones, ya está definido un ajuste que impactará el valor que pagan los conductores en las estaciones de peaje.

El incremento no está ligado a nuevas obras ni a decisiones discrecionales de las concesiones, sino a una regla que se aplica cada año y que, para 2026, ya tiene fecha de entrada en vigencia.



¿Cuánto subirán los peajes en 2026?

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el incremento de los peajes para 2026 se calculará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como lo establece la ley.

En diálogo con Valora Analitik, la funcionaria explicó que “ese ajuste corresponde a una actualización por costo de vida y se aplica de manera general”.

De acuerdo con el Dane, el IPC cerró en 5,30 % anual en noviembre de 2025, cifra que sirve como referencia para la actualización de las tarifas.



Los peajes en Colombia suben siempre en fechas definidas. Foto: SuperTransporte

¿Cuándo aplica el alza de peajes en 2026?

Según el Ministerio de Transporte, el ajuste general empezará a aplicarse a partir del 16 de enero y cobijará a todas las concesiones viales del país.

Rojas señaló que, pese a algunas medidas de alivio adoptadas en casos puntuales, el incremento asociado al IPC sí entrará en vigencia en esa fecha, en cumplimiento de la normativa vigente.

Publicidad

La ministra aclaró que el Gobierno ha buscado reducir el impacto inmediato en ciertos corredores. “En algunos casos, peajes que debían subir en una fecha determinada se han postergado o se ha dividido el aumento en tramos para que no represente un golpe fuerte para la ciudadanía”, indicó.

De acuerdo con el Ministerio, ya se han aplicado distintos esquemas, que varían según el tipo y la antigüedad del contrato de concesión:

Tarifas diferenciales para ciertos usuarios

Aplazamientos en la fecha del incremento

Aumentos graduales divididos en varios tramos

Aun así, el ajuste general ligado al IPC se mantiene para enero.

Peajes vía al Llano Foto: Coviandina

Publicidad

Los peajes más caros del país tras los últimos aumentos

El incremento se da en un contexto de inconformidad ciudadana, especialmente en corredores con tarifas elevadas. Tras los ajustes autorizados por Invías, estos serían algunos de los peajes con los valores más altos del país:



Pipiral (vía Villavicencio): $26.400

Túnel del Oriente (Antioquia): $25.000

Cisneros: $24.600

Aburrá: $24.107

Guaico (San Cristóbal): $23.800

El aumento de tarifas coincide con una revisión más amplia del sistema vial. El Gobierno analiza contratos firmados hace más de una década y evalúa si el esquema concesionado sigue siendo adecuado en corredores donde ya no hay grandes obras por ejecutar.

Rojas afirmó que “una concesión tiene sentido cuando hay grandes obras por construir. Para solo administrar y operar, el Estado podría hacerlo directamente”, al referirse a casos como el de Devimed, en Antioquia.

En paralelo, el senador Guido Echeverri (ASI) radicó en julio de 2025 un proyecto de ley para reformar el sistema nacional de peajes. “Las regiones no pueden seguir pagando peajes sin saber cómo se invierte cada peso”, afirmó, al pedir mayor control ciudadano y transparencia.