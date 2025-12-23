Volkswagen tiene listo este carro híbrido, más grande que un Jetta y que hace 1.300 km con un tanque

Volkswagen tendrá listo para el mercado en 2026 su Passat ePro, de un sedán de gran tamaño (más grande que el Jetta), desarrollado junto a su socio SAIC en China, que se integra a una familia de vehículos que recientemente pasó por una renovación generacional.

Este lanzamiento hace parte del proceso de actualización tecnológica de la marca alemana en China, que busca fortalecer su presencia en el segmento de los sedanes medianos y grandes con opciones de menor consumo y mayor eficiencia energética.



El debut de un nuevo híbrido dentro de la familia Passat

De acuerdo con el anuncio oficial de SAIC-Volkswagen, el nuevo Passat ePro está previsto para iniciar su comercialización en 2026.

Este modelo híbrido enchufable fue mostrado por primera vez durante el Auto Show de Guangzhou y se convierte en el primer vehículo electrificado de la denominada familia Volkswagen Pro.

La marca informó que este sedán utiliza una plataforma PHEV (híbrido enchufable) de nueva generación, diseñada específicamente para modelos híbridos, y adopta un lenguaje de diseño actualizado que lo diferencia de versiones anteriores del Passat.



El nuevo Passat es la actualización del Volkswagen Passat Pro Foto: VW

Características del Passat ePro

En el frontal, el Passat ePro incorpora nuevos faros LED denominados “Tech Smart Eye”, acompañados por una franja luminosa que atraviesa todo el ancho del vehículo.

El emblema de Volkswagen también cuenta con iluminación, un recurso que refuerza la identidad visual del modelo.

El perfil lateral destaca por sus proporciones alargadas, producto de una distancia entre ejes amplia, mientras que en la parte trasera predominan las líneas horizontales y las luces LED continuas con diseño tipo “alas extendidas”.



Dimensiones

Uno de los aspectos más relevantes del Passat ePro está en sus dimensiones. Según los datos entregados por SAIC-Volkswagen, el sedán mide 5.017 milímetros de largo, 1.850 mm de ancho y 1.489 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.871 mm.

Estas cifras lo ubican claramente por encima de modelos como el Volkswagen Jetta, consolidándolo como un sedán de mayor tamaño dentro del portafolio de la marca. Además, los compradores podrán elegir entre rines de 17 o 18 pulgadas.

Volkswagen Passat Pro Foto: VW

Tecnología

En el habitáculo, el Passat ePro adopta una disposición horizontal con un diseño integrado y materiales dispuestos en capas, de acuerdo con la información oficial. El enfoque está puesto en la digitalización y la conectividad.

El modelo incorpora una pantalla central de 12,9 pulgadas para el sistema de control, un panel de instrumentos digital de 10,3 pulgadas y una pantalla adicional destinada al entretenimiento del pasajero delantero, un elemento cada vez más común en los nuevos lanzamientos del grupo Volkswagen.



Motorización y autonomía

Bajo el capó, el Passat ePro combina un motor a combustión con un sistema eléctrico. Utiliza un propulsor EA211 1.5T EVO II desarrollado específicamente para aplicaciones híbridas, con una potencia máxima de 95 kW.

Este motor trabaja junto a un sistema eléctrico que entrega hasta 145 kW, equivalentes a 194 caballos de potencia.

Volkswagen Passat Pro Foto: VW

La energía proviene de una batería de 22 kWh, que permite una autonomía en modo 100 % eléctrico superior a los 150 kilómetros bajo el ciclo CLTC.

Según SAIC-Volkswagen, al combinar ambas fuentes de energía, el Passat ePro alcanza una autonomía total cercana a los 1.300 kilómetros, una de las cifras más altas dentro de su segmento.

El Passat es uno de los sedanes más importantes para Volkswagen en China. Entre enero y octubre de 2025, el modelo registró ventas acumuladas de 187.807 unidades, lo que lo convirtió en el sedán mediano de origen extranjero más vendido en ese mercado, según cifras oficiales de la compañía.

En septiembre de 2024, la línea Passat fue actualizada y pasó a denominarse Passat Pro. En ese contexto, el Passat ePro se posiciona como el primer vehículo híbrido de esta nueva etapa, marcando el inicio de una oferta electrificada dentro de la gama.

Por ahora, la marca no ha informado en qué otros mercados podría ofrecerse este modelo ni cuáles serían sus precios.