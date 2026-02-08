Super Bowl 2026: ¿quién ganará entre Seahawks y Patriots?

La mesa está servida para vivir una nueva edición del Super Bowl, una que llega cargada de historia y emoción. Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a verse las caras en el evento más importante de la NFL, once años después de aquel juego doloroso para Seattle que todavía ronda en la memoria de sus aficionados.

Sin embargo, en esta oportunidad el escenario es distinto. Hay nuevas figuras sobre el campo, estrategias renovadas y realidades diferentes. Aun así, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién levantará el trofeo Vince Lombardi?



Seahawks busca la revancha en el Super Bowl 2026

Seattle llega al Levi’s Stadium con la etiqueta de favorito por 4.5 puntos y con argumentos que parecen más sólidos en ambos lados del balón. Su defensiva ha sido catalogada como la número uno de la liga, un factor que llevó al equipo hasta esta instancia y que se convirtió en la base de la temporada y los playoffs. Esto permitió que la ofensiva trabajara con campos cortos y menor presión.

Además, los Seahawks muestran ventaja en los llamados puntos finos del juego:



Mayor talento global en ofensiva y defensiva.

Sam Darnold sin intercepciones en la postemporada, con cuatro pases de touchdown.

Equipos especiales confiables, con Jason Myers perfecto en goles de campo y puntos extra.

Capacidad para capitalizar errores del rival en momentos clave.

Super Bowl Foto: AFP

Patriots quiere regresar a la gloria y levantar otro título de Super Bowl

New England, por su parte, no llega como espectador. Drake Maye ha sido el motor del equipo, dejando en el camino a dos de las defensivas más sólidas de la Conferencia Americana. Aunque se perfila como MVP del torneo, el objetivo principal es claro: volver a levantar el Vince Lombardi.



Los Patriots apuestan por una fórmula concreta:



Ofensiva de alto ritmo y pases cortos para Maye.

Uso constante del no huddle para desgastar a la defensiva de Seattle.

Ataque balanceado con Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson.

Presión permanente sobre Darnold con una línea defensiva agresiva.

Si logran repetir lo que hicieron los Rams ante Seattle y mover el balón por aire, el partido podría inclinarse rápidamente.



¿Quién ganará el Super Bowl 2026?

En el papel, el duelo pinta como un compromiso cerrado, táctico y con poco margen de error. Seattle parece más completo en términos generales, pero Patriots llega con la intención de incomodar y volcar la balanza a su favor. El manejo del balón será decisivo: un error, una intercepción o incluso un gol de campo podrían convertirse en los detalles que definan al campeón.

