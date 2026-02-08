Dos policías muertos tras ser atacados con fusil en Anorí, Antioquia: un patrullero logró huir

Durante un operativo realizado en la madrugada de este domingo al lado de la iglesia del parque principal de Anorí, Nordeste de Antioquia, fueron asesinados los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, de 39 años de edad ambos.

Los dos uniformados, integrantes de la patrulla de vigilancia, se encontraban en compañía de miembros de los Escuadrones Móviles de Carabineros (EMCAR) en labores de control y verificación de establecimientos comerciales y cuando estos apoyos se fueron del sitio, fueron atacados con fusil. Así lo confirmó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, quien aseguró que otro uniformado logró huir del lugar y está con vida.

"Estaban en el marco del control de establecimientos y cierre, pasada la una de la mañana, y llegan, pues, sujetos armados con fusil y pactan contra la humanidad de tres uniformados. Sin embargo, pues, uno de ellos logra escabullirse y se salva, y y otros dos, pues, fallecen ahí, en el lugar donde llegaron, cerca de el parque principal, cerca de la iglesia", aseguró.

Este hecho criminal fue atribuido a estructuras armadas ilegales con presencia en dicha jurisdicción, pero las autoridades aún intentan determinar a cuál de ellos. Por ahora evalúan qué medidas de seguridad determinarán en las próximas horas para restablecer el orden público.



Para el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, este acto “constituye una grave afectación contra la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Anorí y de toda la región. Rechazamos de manera contundente y categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que, como miles en todo el país, salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia”, aseguró en su cuenta de la red social X.

Rincón anunció que desplegaron todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para dar con los responsables y envió un mensaje de solidaridad a las familias de los uniformados.