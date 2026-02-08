En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos policías muertos tras ser atacados con fusil en Anorí, Antioquia: un patrullero logró huir

Dos policías muertos tras ser atacados con fusil en Anorí, Antioquia: un patrullero logró huir

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en el departamento, confirmó que el ataque sucedió cuando adelantaban labores de control y cierre de establecimientos nocturnos.

