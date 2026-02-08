En vivo
Antioquia  / Gobernación de Antioquia pidió al Gobierno nacional bombardear a disidencias y ELN como en Catatumbo

Gobernación de Antioquia pidió al Gobierno nacional bombardear a disidencias y ELN como en Catatumbo

Aseguraron que es la estrategia más efectiva para tener a la delincuencia contra la espada y la pared y que hasta ahora solo se han registrado en el departamento bombardeos contra el Clan del Golfo.

