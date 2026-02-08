Gobernación de Antioquia pidió al Gobierno nacional bombardear a disidencias y ELN como en Catatumbo

Hace unos días las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo contra el ELN y el Frente 33 de las disidencias en la región del Catatumbo, razón por la que desde la Gobernación de Antioquia pidieron la misma estrategia en diferentes zonas del departamento.

Lo que mencionan las autoridades antioqueñas es que durante los últimos dos años se han realizado bombardeos efectivos contra el Clan del Golfo, pero que ahora es imperativo que también se hagan este tipo de procedimientos contra ELN o el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', grupos con alta presencia criminal en la región.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que esperan una respuesta oportuna del Gobierno nacional para poder iniciar los preparativos de los operativos militares que podrían, eventualmente, a los grupos armados en minoría contra la fuerza pública.

"Nunca hemos visto un bombardeo contra las Farc o contra el ELN. Entonces, la invitación al gobierno es que, ya que que que reanudó esta estrategia tan efectiva, pues que vuelque los ojos Antioquia", aseguró.



Hay que mencionar que para el caso de lo sucedido con el ELN en la región del Catatumbo, no solo fueron activadas las capacidad aéreas de las Fuerzas Militares sino que, además, se realizaron labores terrestres para debilitar el accionar criminal en la zona.

Hay que mencionar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha mencionado en reiteradas ocasiones que durante los últimos años las disidencias han aumentado su presencia en el departamento en un 70 %, mientras que el Clan del Golfo se habría fortalecido en una cifra superior al 60 %.