Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 8 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza ganada con los años, se mantiene entre las opciones preferidas de miles de jugadores en distintas regiones del país, quienes consultan sus resultados a diario.
El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 8 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Caribeña Día
|7 febrero 2026
|5843 - 0
|Caribeña Día
|6 febrero 2026
|4353 - 1
|Caribeña Día
|5 febrero 2026
|4609 - 0
|Caribeña Día
|4 febrero 2026
|9148 - 3
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su número resultó ganador.
Este chance ofrece distintas modalidades de apuesta, donde los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
Las apuestas son accesibles y están pensadas para distintos perfiles de jugadores:
Esta variedad de montos ha contribuido a que Caribeña Día mantenga su popularidad en todo el país.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, Caribeña Día garantiza un proceso de cobro seguro y transparente para todos sus ganadores.