Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 8 de febrero de 2026

La Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza ganada con los años, se mantiene entre las opciones preferidas de miles de jugadores en distintas regiones del país, quienes consultan sus resultados a diario.



Número ganador de Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 8 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 7 febrero 2026 5843 - 0 Caribeña Día 6 febrero 2026 4353 - 1 Caribeña Día 5 febrero 2026 4609 - 0 Caribeña Día 4 febrero 2026 9148 - 3 Caribeña Día 3 febrero 2026 0964 - 7 Caribeña Día 2 febrero 2026 0852 - 2 Caribeña Día 1 febrero 2026 0468 - 1 Caribeña Día 31 enero 2026 2568 - 6 Caribeña Día 30 enero 2026 4872 - 4 Caribeña Día 29 enero 2026 1256 - 2

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su número resultó ganador.



¿Cómo se juega el Chance Caribeña Día?

Este chance ofrece distintas modalidades de apuesta, donde los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Las apuestas son accesibles y están pensadas para distintos perfiles de jugadores:



Valor mínimo: $500

$500 Valor máximo: $10.000

Esta variedad de montos ha contribuido a que Caribeña Día mantenga su popularidad en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, Caribeña Día garantiza un proceso de cobro seguro y transparente para todos sus ganadores.