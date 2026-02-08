En vivo
"Los primeros seis días de febrero llovió lo que debía llover todo el mes”: indicó el Ideam

"Históricamente, enero y febrero son meses de menos lluvias, especialmente para las regiones Caribe y Andina, pero en 2024 ocurrió una alteración de esos patrones climatológicos por incidencia de diferentes fenómenos", explicó la entidad.

