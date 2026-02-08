Cámaras captaron el momento en que un carro explotó en plena vía y generó enorme llamarada

Las vías no son iguales en todos los países, pues mientras en Colombia una autopista cuenta con 5 o 6 carriles, en Estados Unidos los corredores son más amplios y extensos. Normalmente, se caracterizan por ser seguras y estar bien señalizadas, compuestas por una red de vías interestatales, carreteras federales, estatales y locales.

En Florida, por ejemplo, predominan las autopistas de múltiples carriles, algunos de ellos son exclusivos para alta ocupación y áreas de servicio amplias, la distancia se mide en millas y no en kilómetros y los límites de velocidad van de 100 a 130 km/h.

Un hecho que dejó a muchos conductores asombrados y preocupados ocurrió en una de estas vías del país norteamericano, pues presenciaron el momento en que un carro estalló y generó una gran llamarada.



Momento en que un carro estalló en plena vía y generó enorme llamarada

El grave incidente tuvo lugar el pasado viernes 6 de febrero en la interestatal 95 en Pompano Beach, Florida. Allí, las cámaras de seguridad captaron que un vehículo, que quedó estático en el último carril derecho, comenzó a incendiarse.

Luego de unos minutos, el automotor estalló generando una enorme llamarada que alcanzó hasta tres carriles, por los cuales se movilizaban otros vehículos. Algunos de ellos tuvieron que atravesar un muro de llamas para alejarse del fuego.



Carro explotó en plena vía en Florida. Foto: captura de video en X, @AlertaNews24.

Los conductores que estaban pasando en sentido contrario bajaron la velocidad para ver lo que ocurría y luego seguir su camino. Detrás del carro en llamas, otros automotores tuvieron que parar su trayecto y esperar a que fuera seguro cruzar.

El accidente fue atendido por el cuerpo de bomberos de la ciudad, quienes tras el llamado de la ciudadanía acudieron a extinguir el fuego, el auto quedó completamente incinerado. Hasta el momento, se desconoce qué causó el incendio del vehículo que transitaba en plena vía en Florida.

El grave accidente no dejó personas lesionadas, pues sus ocupantes salieron antes de que el carro comenzara a incendiarse y que explotara.