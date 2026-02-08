Medicina legal recibió e identificó a los seis fallecidos en explosión de mina en Guachetá

El Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses confirmó que la Unidad Básica de Ubaté ya recibió los cuerpos de las seis personas fallecidas, en medio de la explosión en la mina Mata Siete ubicada en el municipio de Guachetá, Cundinamarca, el pasado jueves 5 de febrero, la cual fue ocasionada presuntamente por acumulación de gases.

Aseguraron que luego de los análisis técnicos - científicos establecieron que los seis cuerpos corresponden a hombres mayores de edad, quienes ya fueron identificados como Celso Murcia, de 28 años, Manuel Medina, de 44 años, Arnold Arias, de 29 años, Iván Martínez, de 45 años, William Montaño, de 35 años, y Óscar Castrillón, de 31 años, que ya fueron entregados a sus familiares.

Recordemos que estos rescates se dieron luego de casi 40 horas de labores, por parte de la delegación de Bomberos de Cundinamarca, debido a la presencia de gas metano en el interior de la mina, lo que según expresaron representaba un alto riesgo para los rescatistas.

Por el momento, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes, para determinar las responsabilidades legales de quienes permitieron la operación de esta mina, la cual ya contaba con proceso sancionatorios por falta de permisos.



¿Cómo fue el proceso de rescate de los mineros?

Durante la mañana del sábado 7 de febrero, la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó la terminación de las labores de rescate en la mina, tras la ubicación de las últimas dos personas que se encontraban al interior de esta.



Según el sexto informe del cuerpo de Bomberos, el operativo de rescate se reactivó desde muy temprano, pues a las siete de la mañana ingresó a la mina el equipo de socorristas especializados, que continuó con las labores técnicas en lugar hasta las 10 de la mañana, aproximadamente, cuando se confirmó oficialmente la finalización del rescate.

