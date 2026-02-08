En vivo
Cundinamarca  / Medicina legal recibió e identificó a los seis fallecidos en explosión de mina en Guachetá

Medicina legal recibió e identificó a los seis fallecidos en explosión de mina en Guachetá

Las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de quienes permitieron la operación de la mina, la cual ya contaba con procesos sancionatorios por falta de permisos.

labores de rescate tras el accidente ocurrido en la mina Mata Siete del municipio de Guachetá.jpg
Labores de rescate tras el accidente ocurrido en la mina Mata Siete del municipio de Guachetá.
Foto: @JorgeEmilioRey en X.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

