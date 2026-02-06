En vivo
Mina que explotó en Guachetá no tenía licencia para operar: ya estaban sancionados

Mina que explotó en Guachetá no tenía licencia para operar: ya estaban sancionados

La CAR confirma que la mina Mata Siete del municipio de Guachetá, Cundinamarca, no contaba a con la licencia minera para operar. Así mismo, la mina donde aún permanecen seis personas atrapadas ya había tenido proceso sancionatorio por falta de permisos.

explosión en mina de GUachetá.jpg
Explosión en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas del municipio de Guachetá.
Foto: captura de video en X.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

