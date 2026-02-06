No solo es Antioquia y Córdoba, Chocó tiene más de 60.000 personas damnificadas por lluvias

No solo es Antioquia y Córdoba, Chocó tiene a más de 60.000 personas afectadas por las fuertes lluvias. Hay 11 municipios gravemente afectados por el desbordamiento de varios ríos.

Las fuertes lluvias azotan a gran parte de Colombia y el departamento de Chocó no es ajeno a la difícil situación, ya que, según el último reporte, entregado por las autoridades departamentales deja en evidencia que son más de 6.000 familias que están padeciendo las inclemencias del clima.

La situación más complicada la vive el municipio de Acandí en donde el desbordamiento de los ríos Neca, Guatí, Arquití y Capurganá han generado afectaciones en viviendas, pancoger e infraestructura vial con el atenuante que en esa zona de Chocó las emergencias ocurrieron de manera imprevista.

Jenny Rivas, secretaria del Interior de Chocó, indicó que las precipitaciones, que se han intensificado en los últimos días, han dejado miles de afectados, por lo que las autoridades tienen las alarmas encendidas en todo el departamento.



“Presentamos emergencia en el departamento del Chocó en aproximadamente 11 municipios con inundaciones que nos han afectado a más de 6000 familias que corresponden a más de 60.000 personas”, aseguró.

Otros de los municipios que se han visto gravemente damnificados son en Unguía con 813 familias afectadas e Istmina en donde 518 núcleos familiares han tenido pérdidas de enseres y daños estructurales en sus viviendas. Asimismo, hay reportes también en algunos municipios del Medio San Juan y el Litoral de San Juan.

Por ahora desde la Gobernación de Chocó se están realizando las visitas correspondientes a los lugares más afectados para tener un censo más específico sobre las familias que resultaron golpeadas por la ola invernal.