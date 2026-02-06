¡Ahí viene La Guacherna, tremenda pa' gozar! Conozca detalles del desfile este año

Esta tarde Barranquilla vivirá una Guacherna con gran participación folclórica y artística de más de 20.000 participantes que tendrá como temática “Río de Voces y Faroles”, rindiendo un homenaje especial a los bailes cantados en el desfile nocturno como una de las manifestaciones más auténticas del Caribe colombiano.

El desfile regresa a su tradicional viernes y se iniciará a las 4:00 p.m. Como gran novedad, regresarán a este escenario 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo.

Para ello, la carrera 44 y la calle 53 hasta el Barrio Abajo amanecieron custodiadas y con las respectivas vallas de seguridad para el desfile de Guacherna de esta noche. A la par de las vallas, amanecieron los silleros que ya tienen casi copados los asientos, con alquiler en 50 mil pesos en primera fila y sillas alquiladas en 40 mil en las filas siguientes.

Para el desfile de La Guacherna, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, reportó que se otorgaron 1.826 permisos para que se disponga un aforo de 27.390 sillas a lo largo del recorrido.



Es de anotar que para garantizar la seguridad y preservar el espacio público, los cierres viales irán desde las 10:00 a.m. del viernes 6 de febrero hasta las 2:00 a.m. del sábado 7 de febrero.

Los cierres serán en las siguientes zonas:

La carrera 44 entre calles 80 y 53.

Publicidad

La calle 53 entre carreras 44 y 54.

La carrera 54 entre calles 54 y 48.

Se realizarán cierres de todos los cruces a lo largo del recorrido. La zona de concentración se realizará de la carrera 44 entre calles 80 y 70.



Plan de seguridad

Serán 1.100 policías y 300 soldados del Ejército quienes custodiarán la Guachera, el evento más grande del precarnaval. Se tendrán 11 cámaras de videovigilancia a lo largo del recorrido, pero también se utilizarán 4 drones de la Policía. Todo será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado -PMU- que se instalará a las 3:00 p.m. del viernes, con un PMU preliminar que operará desde las 8:00 a.m.

Publicidad

La Policía dispondrá de 100 unidades del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden, 30 uniformados para el Dispositivo Mínimo de Atención, 50 funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte y 20 de la Fuerza de Control Territorial que tendrán como misión evitar aglomeraciones alternas al evento, la ubicación de vehículos con sonido en el entorno de la carrera 44 y la instalación de eventos no autorizados en la zona de influencia del desfile que podrían generar afectación a la seguridad y la movilidad.