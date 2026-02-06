En vivo
¡Ahí viene La Guacherna, tremenda pa' gozar! Conozca detalles del desfile este año

¡Ahí viene La Guacherna, tremenda pa' gozar! Conozca detalles del desfile este año

El desfile regresa a su tradicional viernes y se iniciará a las 4:00 de la tarde Como gran novedad, regresarán a este escenario 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo.

