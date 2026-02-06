Rifirrafe entre Petro y Uribe tras asesinato de Juan Gallón vinculado en asesinato de Andrés Escobar

El presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe se enfrentaron en X, luego del asesinato en México de Juan Santiago Gallón, vinculado en el asesinato de Andrés Escobar en 1994 y reconocido caballista fue condenado en el año 2010 por financiación de paramilitares en el suroeste de Antioquia.

Lo primero que hay que decir es que se investiga por parte de las autoridades mexicanas quiénes están detrás del asesinato de Juan Santiago Gallón Henao, este hombre de 62 años, quien fue atacado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, en la ciudad de Toluca, donde iba a sostener una reunión de venta de ganado.

Este hecho generó la reacción del presidente Gustavo Petro que aseguró en su cuenta de X que denunció a Santiago Gallón en el año 2007, cuando él era senador e hizo un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia.

Denuncié a Santiago Gallón en elaño 2007 en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el senado de la República, mencioné que hacía parte de la convivir "El Cóndor" al lado de alias "El Tubo", quien era el coordinador del bloque metro, y se dedicaba al robo de gasolina… https://t.co/BhqjMnOwZ6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

Allí denunció que Gallón hacía parte de la convivir "El Cóndor", al lado de alias 'El Tubo', quien era el coordinador del bloque Metro de las Autodefensas Gaitanistas y se dedicaban al robo de gasolina de un tubo que pasaba por la hacienda "Guacharacas" de propiedad del expresidente Alvaro Uribe Vélez, en donde, además, dijo el presidente Petro que allí se entrenaron a los paramilitares y les dieron armas oficiales, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.



De inmediato el expresidente Uribe respondió también en X:

“Presidente Petro, ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que usted fue con el presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen Cepeda y usted, no les importa mentir”, dijo el exmandatario.

Presidente Petro ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que Ud fue con el Presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen Cepeda y Ud, no les importa mentir. pic.twitter.com/mYPmIz9QcX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 6, 2026

Hay que recordar que Santiago Gallón y su hermano, Pedro David Gallón Henao, increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio en Medellín, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol en el mundial de Estados Unidos.

El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Mientras que fue condenado a 43 años de cárcel, Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin juicio.

Además de ser investigados por financiar a varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, que dependían de los hermanos Castaño, los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista Clinton por narcotráfico al ser señalados como miembros de La Oficina de Envigado.

Después, en 2018, fue capturado en Cúcuta por supuestamente tener vínculos con la organización criminal conocida como La Oficina y por presuntamente integrar una red de narcotráfico que enviaba droga al Reino Unido y Estados Unidos, la cual era camuflada en comida para perros. Fue vinculado a un cargamento de 2,5 toneladas de cocaína que fue incautado en 2017 en el puerto de Barranquilla.

Pero en enero de 2019, un juez de control de garantías de Medellín le otorgó la libertad tras pasar un año en una cárcel de Cúcuta. El juez consideró que se habían vencido los términos del proceso penal por narcotráfico.

José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.