En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rifirrafe entre Petro y Uribe tras asesinato de Juan Gallón vinculado en asesinato de Andrés Escobar

Rifirrafe entre Petro y Uribe tras asesinato de Juan Gallón vinculado en asesinato de Andrés Escobar

Este hombre y su hermano fueron vinculados en el asesinato de Andrés Escobar en 1994 y fue condenado en el año 2010 por financiación de paramilitares en el suroeste de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad