Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / James Rodríguez habló sobre el clima tras llegar al Minnesota United

James Rodríguez habló sobre el clima tras llegar al Minnesota United

Vale recordar que en Alemania, el frío fue uno de los factores que influyó en el colombiano para no seguir en el Bayern de Múnich.

