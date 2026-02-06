James Rodríguez habló sobre el clima tras llegar al Minnesota United

James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Minnesota United en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Khaled El-Ahmad, director deportivo del club. El volante creativo habló de sus motivaciones, su presente y de lo que espera en esta nueva etapa de su carrera.

El jugador manifestó su felicidad por llegar al equipo y agradeció al club por el tiempo y el esfuerzo que tomó su contratación. Señaló que llega con muchas ganas y destacó que Minnesota es una institución que ha hecho las cosas bien. Afirmó que asume su rol como uno más dentro del club y del grupo, con la intención de aportar desde la pasión y el compromiso para hacer las cosas de la mejor manera.

James explicó que su deseo era jugar en la MLS y que, cuando surgió la oportunidad con Minnesota United, hubo esfuerzos de ambas partes para concretar su llegada. Indicó que cuando un club confía en un jugador, la respuesta debe ser total, y aseguró que su objetivo es ayudar al equipo. Recalcó que siempre quiere ganar y que esa mentalidad hace parte de su forma de entender el fútbol.

James Rodríguez con Minnessota United X: @MNUFC

Sobre la liga, consideró que los equipos de la MLS son duros y competitivos, aunque afirmó que el fútbol es igual en cualquier lugar del mundo. En ese sentido, expresó su disposición a adaptarse a las reglas y a las particularidades del campeonato.



El delantero dijo que vive por el fútbol, que ama el deporte y que se considera un soñador. Añadió que uno de sus principales objetivos es darle alegría a los aficionados del club. También señaló que atraviesa una etapa única y grande en su carrera, en la que siente que no puede fallar, y se mostró confiado en su proceso de adaptación al país.



¿Qué opina del clima?

James afirmó que no tendrá inconvenientes con el clima, recordando su paso por Múnich. Confirmó que ha estado en contacto con Néstor Lorenzo, quien lo aconsejó sobre la liga, y aseguró que no ha dejado de entrenar, encontrándose bien tanto en lo físico como en lo mental.

Finalmente, destacó la claridad del club frente a sus perspectivas y consideró que el fútbol colombiano debe crecer en varios aspectos para poder competir con las ligas más fuertes.