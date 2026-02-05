Minnesota se suma a la extensa lista de clubes en la carrera de James Rodríguez

Está por confirmarse la incorporación de James Rodríguez al Minnesota United. Aunque aún falta la firma, hay indicios de que el acuerdo está próximo a concretarse e, incluso, ya hay una campaña de expectativa en el equipo para que la presentación oficial sea el 10 de febrero.

Para el volante cucuteño, la MLS representa un nuevo paso en una carrera que lo ha llevado por clubes de primer nivel en distintas ligas del mundo, pues ya son 12 equipos en total en los que ha estado.



Los equipos de James

James Rodríguez inició su carrera profesional en el Envigado Fútbol Club, donde debutó en 2006. Ese fue el único equipo colombiano en el que militó antes de dar el salto al fútbol internacional. E el 2008 inició su etapa con Banfield en Argentina, donde ganó la liga en el 2009.

En 2010 llegó al FC Porto, club en el que comenzó a consolidarse en Europa y con el que conquistó su primer título continental. Su rendimiento lo llevó a dar un nuevo paso en 2013, cuando fue transferido al AS Mónaco, equipo en el que disputó 33 partidos de liga y anotó diez goles.

El gran punto de inflexión de su carrera llegó en 2014, con su fichaje por el Real Madrid. Allí vivió varias etapas: en la temporada 2015-2016 jugó 31 partidos, acumuló 1.871 minutos y registró ocho goles y ocho asistencias; en la 2016-2017 volvió a disputar 31 encuentros, con 11 goles y 11 asistencias. En la campaña 2019-2020 tuvo menor protagonismo, participando en partidos de La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League, con un total de 732 minutos, un gol y dos asistencias.



Entre 2017 y 2019, James actuó en la Bundesliga con el Bayern Múnich, club al que llegó cedido. En Alemania disputó 67 partidos oficiales, marcó 15 goles y entregó 19 asistencias, sumando títulos locales a su palmarés.

Para la temporada 2020-2021 se trasladó a Inglaterra para jugar con el Everton, donde tuvo continuidad: 26 partidos, 2.045 minutos en cancha, seis goles y ocho asistencias.

A finales de 2021, el colombiano cambió de continente y fichó por el Al-Rayyan de Catar, en una etapa corta que marcaría su salida temporal del fútbol europeo.

En la temporada 2022-2023 regresó a Europa para jugar con el Olympiacos de Grecia, con el que disputó 20 partidos, sumó 1.455 minutos y aportó cinco goles y seis asistencias.

En 2023 inició su etapa en el fútbol brasileño con el São Paulo, club con el que jugó 14 partidos ese año. En 2024 añadió ocho encuentros más, participó en la Conmebol Libertadores y cerró su ciclo con dos goles y cuatro asistencias en total.

Posteriormente, en la temporada 2024-2025, pasó por el Rayo Vallecano, donde tuvo participación limitada entre La Liga y la Copa del Rey, con siete partidos y 212 minutos disputados.

En 2025, James regresó al continente americano para vestir la camiseta del León de México. En el club de Guanajuato disputó 34 partidos, acumuló 2.558 minutos y registró cinco goles y nueve asistencias.

Finalmente, y a la espera de confirmación oficial, James Rodríguez se convertiría en nuevo jugador del Minnesota United, con la posibilidad de debutar en la última semana de febrero, sumando así un nuevo capítulo y un nuevo equipo a su extensa carrera profesional.