En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / El plan de $40.000 en el Malecón para vivir el Carnaval de Barranquilla como un local

El plan de $40.000 en el Malecón para vivir el Carnaval de Barranquilla como un local

La nómina artística de esta temporada destaca por su equilibrio entre el vallenato clásico y los sonidos contemporáneos del Caribe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad