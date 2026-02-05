El plan de $40.000 en el Malecón para vivir el Carnaval de Barranquilla como un local

El Carnaval de Barranquilla 2026 revive la esencia de las tradicionales casetas con una propuesta que combina cultura y economía en el Gran Malecón del Río. Con entradas desde los 40 mil pesos, los asistentes podrán acceder a una agenda que, del 5 al 16 de febrero, busca conectar a diferentes generaciones a través de la música en vivo, la gastronomía típica y el espíritu del encuentro ciudadano.



Programación musical y artistas en el Malecón

La nómina artística de esta temporada destaca por su equilibrio entre el vallenato clásico y los sonidos contemporáneos del Caribe. Entre los nombres confirmados figuran Elder Dayán y el maestro Poncho Zuleta, quienes compartirán escenario con Aria Vega, una de las voces más representativas de la escena actual. Además de los conciertos, el espacio contará con muestras folclóricas que honran la identidad y el baile regional.

La experiencia para el local se complementa con una oferta culinaria que apuesta por la tradición. Referentes como Narcobollo estarán presentes para ofrecer los sabores que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. El objetivo es que el asistente no solo disfrute de la música, sino que viva el Carnaval desde la mesa y la conversación, manteniendo el rigor de las costumbres barranquilleras.



Boletas para la KZ Old Parr 2026

La KZ Old Parr regresa este año como el epicentro de esta celebración, tras haber congregado a más de 15 mil personas en su edición anterior. Como novedad, se presentará el cóctel 'Agua e Panela', creado por Aria Vega, una mezcla inspirada en los sabores cotidianos que invita a compartir 'desde un bordillo hasta una gran noche de fiesta'. Esta caseta se consolida como un espacio que resignifica la historia de las festividades en un entorno moderno y seguro.

Del 5 al 16 de febrero, Barranquilla vivirá una agenda cultural por el Carnaval Foto: suministrada

Para quienes deseen sumarse a esta experiencia que fluye entre amigos, las boletas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de Metroconcierto. El acceso al evento en el Malecón garantiza una vivencia cercana a la tradición sin las complicaciones de los grandes eventos privados.